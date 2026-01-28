La empresa española de renovables Ignis estudia salir a bolsa, según Expansión

MADRID, 28 ene (Reuters) - La empresa española de energías renovables Ignis ha contratado a Citigroup para preparar una posible oferta pública inicial, informó el miércoles el diario Expansión, citando fuentes del mercado no identificadas.

El proceso se encuentra en una fase inicial y se están estudiando varias opciones, entre ellas una convencional con nuevas acciones, una venta de las acciones existentes o una combinación de ambas, según el artículo.

Ni Ignis ni Citigroup respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Expansión también dijo que se está considerando un proceso de doble vía, en el que parte del capital podría salir a bolsa y el resto colocarse en uno o varios grandes fondos.

Citi está sondeando posibles lugares de salida a bolsa, aunque Madrid es la opción inicial dada la sede de la compañía en España, añade el artículo.

Según Expansión, aún no se ha fijado la valoración de Ignis, pero el punto de partida no sería inferior a entre 1.000 y 1.200 millones de euros (entre US$1.200 y US$1.400 millones), la valoración por la que los inversores liderados por la egipcia EFG Hermes entraron en la empresa hace unos años.

En España no se ha visto ningún debut bursátil de empresas de energía verde desde el de Ecoener en mayo de 2021 y el de Acciona Energía en junio de 2021.

En cambio, algunas de las operaciones posteriores consistieron en exclusiones de negociación tras absorciones, como la de Opdenergy en abril de 2024 tras una oferta de Antin y la compra de Solarpack en 2021 por EQT.

(US$1 = 0,8338 euros)

