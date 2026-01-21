La empresa española Meliá prevé que las tarifas de los hoteles vacacionales suban un 5% en 2026

MADRID, 21 ene (Reuters) -

La mayor cadena hotelera de España, Meliá, espera que las tarifas de las habitaciones en sus complejos españoles aumenten en torno a un 5% en 2026, en línea con el crecimiento total previsto de sus ingresos, según dijo el miércoles su consejero delegado, Gabriel Escarrer.

España es el segundo país más visitado del mundo después de Francia, y las previsiones de Meliá coinciden en gran medida con las expectativas del Gobierno de un crecimiento continuado de la llegada de turistas, con el país en camino de recibir cerca de 100 millones de visitantes en 2026.

La compañía, que se ha centrado en ampliar su oferta de lujo en los últimos años, ha registrado un aumento interanual del 10% en las reservas en lo que va de año, impulsado en parte por una fuerte temporada alta en las Islas Canarias y en sus estaciones de esquí.

Escarrer dijo a los periodistas el primer día de la Feria Internacional de Turismo Fitur, en Madrid, que el primer trimestre buena pinta sin dar más detalles sobre las cifras de ventas o beneficios.

Meliá planea invertir 260 millones de euros (US$305 millones) en 2026 para completar la apertura de 50 nuevos hoteles, muchos de ellos en las regiones del Mediterráneo y el Caribe, después de invertir 315 millones de euros en 2025 principalmente en nuevas habitaciones de lujo, dijo el consejero delegado. Esto elevaría su parque total de hoteles a más de 400.

(1 dólar = 0,8522 euros) (Información de Corina Pons; edición de Andrei Khalip; editado en español por Patrycja Dobrowolska)