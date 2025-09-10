La enfermedad bacteriana del HLB infecta casi la mitad del cinturón citrícola brasileño

Por Ana Mano

SAO PAULO, 10 sep (Reuters) -

La enfermedad del dragón amarillo o HLB, causada por una bacteria transmitida por el psílido asiático de los cítricos, ha infectado casi el 48% del cinturón citrícola brasileño, según datos facilitados el miércoles por el grupo de investigación Fundecitrus, financiado por las empresas del sector.

Las infecciones han aumentado por octavo año consecutivo en Brasil, el mayor productor mundial de naranjas y exportador de jugo de naranja, perjudicando la producción de naranjas, según Fundecitrus.

En la temporada 2024/2025, la producción de naranjas de Brasil se estima en 230,9 millones de cajas de 40,8 kilogramos, la menor en varios años, dijo Fundecitrus. Si bien se espera que los naranjales se recuperen, la gravedad del HLB está haciendo mella en los árboles.

En mayo, Fundecitrus había pronosticado que la producción de naranjas de Brasil en 2025/2026 alcanzaría los 314,6 millones de cajas, pero el miércoles recortó la previsión un 2,5%, a 306,74 millones de cajas.

En Estados Unidos, Florida también lleva más de una década luchando contra la enfermedad, conocida también como enverdecimiento de los cítricos, que ha mermado la producción del estado. El HLB ha hecho a Estados Unidos más dependiente de las importaciones de zumo de naranja de Brasil.

Los árboles infectados producen frutos verdes, deformes y amargos, inadecuados para la venta como fruta fresca o para jugo.

Según CropLife Latin America, un grupo comercial que representa a empresas químicas, la enfermedad ha causado pérdidas de US$120 millones al año en Brasil. Se cree que el HLB es responsable de la muerte de más de 50 millones de árboles en Asia y 10 millones en África en los últimos siete años, según el sitio web de CropLife. (Reporte de Ana Mano; edición en español de Javier López de Lérida)