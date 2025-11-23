La entidad serbia de Bosnia elige presidente tras destitución de Dodik

Los habitantes de la entidad serbia de Bosnia eligen este domingo al sucesor del prorruso Milorad Dodik, que dirigió la República Srpska (RS) durante dos décadas, hasta ser destituido por la justicia tras una grave crisis política.

La RS es, junto con la federación croato-musulmana, una de las dos entidades autónomas que conforman Bosnia-Herzegovina. El presidente nombra al primer ministro y promulga leyes, pero si no tiene una mayoría en el Parlamento, sus poderes son limitados.

Los colegios electorales abrieron a las 06:00 GMT y deberían cerrar a las 18:00 GMT.

Alrededor de 1,2 millones de electores están llamados a las urnas. A la elección se presentaron seis candidatos pero entre ellos destacan el favorito, Sinisa Karan, exministro del Interior de 63 años y hombre de confianza de Dodik; y Branko Blanusa, un profesor universitario de 56 años, casi desconocido, que cuenta con el apoyo de varios partidos de la oposición.

No obstante, el elegido no debería permanecer más de un año en el cargo de presidente, pues esta votación anticipada no afecta a la celebración de elecciones prevista en octubre de 2026.

Desde hace 30 años, la vida política y las leyes de Bosnia están supervisadas por un alto representante internacional encargado de hacer cumplir el acuerdo de paz de Dayton, cargo ocupado desde hace cuatro años por el alemán Christian Schmidt.

El expresidente Milorad Dodik, afín a Rusia, denunció sin cesar las prerrogativas de Schmidt y, tras múltiples amenazas secesionistas, Dodik fue condenado en agosto a un año de prisión -pero evitó ir a la cárcel pagando una multa- e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante seis años.

En la ciudad de Banja Luka, algunos habitantes manifestaron su hartazgo ante la situación política en la víspera de la cita electoral.

"Voto pero no espero nada de estas elecciones", dijo Dragan Savic, un vendedor de 49 años y padre de familia.

"Mi generación aún podía salir adelante trabajando duro, pero estoy preocupado por mis hijos: hoy, todo depende de la red que tengas, de tus relaciones", afirmó.

rus/al/ljb/lrb/chl/jvb/hgs