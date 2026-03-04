La entrada de Hezbolá en la crisis iraní agrava su aislamiento en Líbano

Por Laila Bassam, Maya Gebeily, Tom Perry y Nazih Osseiran

BEIRUT, 4 mar (Reuters) - La decisión de Hezbolá de entrar en la guerra de Oriente Medio en apoyo de su patrocinador, Irán, ha abierto una brecha con su principal aliado político en Líbano, dejando al grupo profundamente aislado mientras el país se sumerge en otro devastador conflicto con Israel.

La medida, que tomó por sorpresa incluso a algunos altos cargos de Hezbolá, ha agudizado las divisiones en Líbano sobre la condición de Hezbolá como grupo armado, una realidad que durante décadas lo convirtió en el actor político más poderoso de Líbano y en una fuerza militar regional.

Hezbolá, fundado por la Guardia Revolucionaria de Irán en 1982, lanzó el lunes cohetes y drones contra el vecino Israel para vengar el asesinato del líder supremo de Irán, Alí Jamenei. El ataque provocó una rápida represalia israelí en la que murieron decenas de libaneses, y miles quedaron desplazados, solo 15 meses después de una guerra anterior en la que Israel causó estragos en Líbano que agravaron su ya grave crisis económica.

La agitación reavivó una crítica perenne de Hezbolá entre algunos libaneses que el grupo, mejor armado que el ejército libanés desde hace décadas, actúa como un "estado dentro del estado" que sume repetidamente al país en conflictos al luchar contra Israel.

El ataque del grupo incluso tensó las relaciones con el presidente del Parlamento, Nabih Berri, un político que ha seguido la línea política del grupo durante décadas, según cuatro fuentes libanesas familiarizadas con la ruptura.

La opinión de Berri refleja la frustración generalizada entre el electorado chiita de Hezbolá por el ataque, según entrevistas realizadas a más de una docena de libaneses chiitas, incluidos partidarios de Hezbolá.

ALIENANDO A UN ALIADO CLAVE

Ante las críticas en Líbano por haber antepuesto los intereses de Irán, el alto cargo político de Hezbolá Mahmoud Qmati dijo el martes a la cadena libanesa Al-Jadeed que las "decisiones políticas y militares del grupo son libanesas".

Sin embargo, los altos cargos políticos de Hezbolá no habían sido informados de la intención de atacar, según dos figuras políticas libanesas cercanas al grupo y un alto responsable de seguridad libanés, todos los cuales hablaron bajo condición de anonimato.

Afirmaron que los máximos órganos de decisión del grupo, el Consejo de la Shura y el Consejo de la Yihad, habían acordado la medida, pero no se lo habían comunicado a la mayoría de los líderes políticos del partido, lo que los dejó "en un estado de confusión" el lunes.

Cuando se le preguntó sobre las divisiones internas que dejaron a los responsables en la ignorancia, Qmati dijo que Hezbolá estaba operando con "el más alto grado de unidad".

El ataque también abrió una brecha entre Hezbolá y Berri, que dirige el Movimiento Amal chiita, y cuya alianza con Hezbolá había creado un poderoso duopolio sobre la representación chiita en el sistema multiconfesional de Líbano.

Berri ha sido durante mucho tiempo un interlocutor clave con Hezbolá, negociando con otros actores en su nombre, incluso para garantizar el alto el fuego de 2024 que puso fin a la última guerra con Israel.

(Información de Laila Bassam, Tom Perry, Nazih Osseiran y Maya Gebeily; redacción de Maya Gebeily, edición de William Maclean; editado en español por Patrycja Dobrowolska)