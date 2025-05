La era del “Big 3” del tenis es difícil de repetir, estima Carlos Moyà

Los años recientes pero legendarios en los que Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic batallaban por el dominio del tenis masculino serán difíciles de repetir por las nuevas generaciones, dijo a la AFP el exnúmero 1 mundial Carlos Moyà.

El ya retirado Nadal, que el domingo será homenajeado por los responsables de Roland Garros después de sus 14 títulos allí, fue pupilo de Moyà cuando éste se reconvirtió en entrenador y le acompañó en algunos de los momentos más bonitos de su carrera.

Desde la experiencia de sus 48 años, Moyà considera que los jóvenes que han tomado el relevo, especialmente el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, no tendrán fácil emular lo que hicieron sus ilustres predecesores del llamado 'Big 3'.

"Conseguir lo que hicieron ellos en los últimos 15 o 20 años es algo que no sé si volveremos a ver en el futuro", afirmó a la AFP Moyà, que fue campeón en Roland Garros en 1998.

"Podré responder a eso en un par de años, veremos entonces en qué punto está su rivalidad. O puede que dentro de cinco o siete años, porque pueden pasar muchas cosas", apuntó.

Entre Federer, Nadal y Djokovic acumularon 66 títulos del Grand Slam entre 2003 y 2023.

Sinner y Alcaraz, de 23 y 22 años respectivamente, acumulan entre los dos siete. El español es el defensor del título en Roland Garros, que empieza este domingo.

- Mitad entrenador, mitad amigo -

Moyà estará el domingo en París para vivir el homenaje previsto a Nadal, el hombre que más veces ha levantado la Copa de los Mosqueteros.

"Aquellos tres jugadores se daban impulso unos a otros. Sin los otros, Rafa puede que se hubiera retirado hace cuatro o cinco años, con 16 o 18 títulos del Grand Slam", consideró.

Él mismo fue uno de los protagonistas de la generación anterior a la del 'Big 3' y llegó a ser número 1 del mundo, pero admite que su nivel está muy por debajo del de Nadal, Federer o Djokovic.

"Mi ambición nunca fue ser uno de los mejores jugadores de la historia porque no tenía el nivel para ello. Mi sueño era ganar un Grand Slam, llegar al número 1, pero nunca ganar muchos Grand Slam o ser número uno durante años. Esos chicos (los del Big 3) jugaban a algo diferente, su ambición era increíble y también su mentalidad", aseveró.

Moyà y Nadal son de la misma isla, Mallorca, y su relación se hizo más estrecha cuando el primero pasó en 2016 a integrarse en el equipo técnico de Rafa, convirtiéndose así en entrenador además de amigo.

"Le conocía muy bien. Le conocí cuando él tenía 11 años, así que podía saber qué se le pasaba por la mente, cómo se sentía", sonrió.

En sus años de colaboración, Moyà recuerda especialmente los "ocho Grand Slam" que Nadal ganó bajo su tutela, pero también los "momentos difíciles" de "las finales de Grand Slam perdidas" o "las lesiones".

"En esos momentos hay que apoyarle.

Tienes que ser su amigo, la persona con la que puede hablar", explica. Nadal se retiró como jugador en noviembre, después de unos años de pesadilla por los problemas físicos. - "Fake news" - Moyà volvió al mercado de los entrenadores, pero por el momento afirma que no está preparado para asumir un nuevo proyecto. "Después de estar con Rafa, no siento la energía suficiente para volver al circuito con otro jugador", apuntó. Ante los rumores que apuntan a que puede empezar a colaborar con Jannik Sinner, Moyà fue tajante: "Son fake news". "No voy a esperar a lo que diga una web rusa cualquiera para decidir qué tengo que hacer", sentenció. Por el momento, Moyà está centrado en su vida familiar. "Mis hijos tienen 14, 12 y 11 años. Estoy disfrutando del tiempo con ellos, antes de que cumplan los 18 y posiblemente vuelen del nido", indicó. pi/mw/dr/iga