Por Marco Trujillo y Marko Djurica

REYKJAVIK, 22 dic (Reuters) - Las familias de la ciudad islandesa de Grindavik no volverán a casa por Navidad este año, incluso después de que los temblores provocados por la erupción del volcán de esta semana amainaron y la lava se detuvo a pocos kilómetros de sus puertas.

Se les permitió volver brevemente el jueves para recoger regalos y pertenencias y comprobar sus propiedades. Pero las autoridades dicen que sigue siendo demasiado peligroso para los 4.000 residentes de la ciudad pesquera volver a tiempo completo.

"Lo único que quiero para Navidad es que esto termine y podamos regresar", declaró a Reuters Kristin Maria Birgisdottir, de 43 años.

Serán las primeras Navidades que pase lejos de la ciudad que la vio nacer.

"Aunque quiero ir al sótano con mis sentimientos y sentarme a llorar, intento centrarme en las cosas por las que estoy agradecida", dijo. "Estamos en casas seguras y estamos a salvo".

Celebrará la Navidad con sus hijos, sus padres y su hermano menor en un piso alquilado en la capital, Reikiavik.

"Mis padres han estado lidiando con muchas emociones difíciles, especialmente mi madre, porque su casa está en ruinas. Nunca volverán a Grindavik", dijo. Los temblores agrietaron las carreteras y dañaron muchos edificios de la ciudad.

"Tenían su casa sin deudas, así que ahora tienen esta incertidumbre real sobre el seguro (...) ¿Conseguirán pagar la totalidad de su casa? ¿Conseguirán comprar otra casa? ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar?

La erupción del volcán Svartsengi arrojó lava y humo a más de 100 metros de altura a última hora del lunes, tras semanas de intensa actividad sísmica en la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia.

En la fase previa, las autoridades evacuaron Grindavik, situada a unos 3 km (2 millas) del punto más meridional del lugar de la erupción. La lava no llegó a la ciudad y fue disminuyendo. Pero los geólogos afirman que un túnel de magma, o roca fundida, discurre bajo el asentamiento, y existe el riesgo de más erupciones y temblores.

"De lo que estoy segura es de que nunca tendremos la misma comunidad de Grindavik, pero sí una mucho más fuerte. Porque dicen que cuando vives acontecimientos difíciles con otras personas te conecta de cierta manera, y creo que esto es lo que ocurrirá", dijo Birgisdottir.

"Pero si no se nos permite volver, no lo sé. Es muy difícil pensar en ello. Imaginar mi vida sin mi ciudad natal (...) Es un pensamiento en el que ni siquiera me he permitido entrar, porque es demasiado difícil". (Reportaje de Marco Trujillo y Marko Djurica; redacción de Louise Rasmussen; Editado en español por Juana Casas)