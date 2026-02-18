La "escola do samba" Unidos do Viradouro gana el título en el Carnaval de Río

Fundada en 1946 y reconocida por sus espectaculares desfiles, la escuela "Viradouro" logró así el cuarto título de su historia gracias a un desfile de gran fuerza emocional y precisión técnica dedicado a Mestre Cia, figura histórica de la samba carioca.

El maestro de tambores fue la estrella indiscutible del desfile, apareciendo tanto en la carroza inaugural como en la final, donde lideró los ritmos entre los aplausos del público en el sambódromo Marquês de Sapucaí.

El homenaje, considerado impecable en su armonía, evolución y ritmo, permitió a la escuela Viradouro superar a otras dos escuelas históricas, Beija-Flor y Vila Isabel.

Fue un día difícil para los Acadêmicos de Niterói. La escuela, que había realizado una samba inspirada en el presidente brasileño Lula, terminó última en la clasificación final, relegada a la liga B, la llamada "Serie de Oro". (ANSA).