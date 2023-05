La escritora de Mairena del Alcor Estefanía Soto plasma en un poemario su "travesía incompleta" en Guinea

La periodista y escritora sevillana de Mairena del Alcor Estefanía Soto ha presentado en la Casa de la Provincia el poemario 'Cuadernos de Guinea. Travesía incompleta', editado por la editorial peruana Santa Rabia Poetry Colección Poesía Panhispánica.

Según destacaba Carlos Salas, presentador del acto, "estamos ante el poemario de una mujer de la provincia. Una joven, que en 2012 salía del nido a volar y que hoy nos trae aquí uno de esos vuelos, en un libro que es un repaso poético por los sentimientos y las sensaciones de una extraña, en una tierra que no conoce pero que en muy poco tiempo hace suya, hasta el punto de echarla de menos cuando la abandona".

Según Estefanía Soto, "hay cuatro partes diferenciadas en el poemario. La primera es Bata, Pantone, con referencia a los primeros colores, las sensaciones y las imágenes que voy reteniendo. La segunda, Ukomba, ocurre en verano, donde empiezo a entablar relaciones con gente de la zona y españoles que llevan tiempo viviendo allí, y empiezo a ver la realidad con ojos más críticos".

Finalmente, la autora tuvo que volver antes de tiempo a España, porque Guinea iba a vivir unas elecciones en pocas semanas y la situación no era todo lo favorable que se podía pedir. "De ahí lo de travesía incompleta, aclara Soto. "En la tercera parte hablo del viaje de regreso a casa, la huida, de aviones y viaje de vuelta. Y en la cuarta parte, hablo ya desde España, con la aventura reposada y con un evidente poso que me ha dejado esta experiencia".

"A la vuelta, rumié mis sensaciones y le puse orden a los cuadernos de Bitácora que había ido escribiendo los días de travesía. Poemas, versos y más letras, que fueron teniendo sentido. Una estructura, un desarrollo lírico. También recobró sentido mi condición de poeta que había dejado en un segundo plano por falta de tiempo".

Precisamente, la autora hace hincapié en la importancia del tiempo. "Todo se basa en el tiempo. Por supuesto que aún queda muchísimo camino que recorrer; de hecho, es lo que más me motiva, el camino".

Una obra con recorrido

"Haber escrito estas líneas no me llena de vanidad sino de fuerza. Detrás, hay muchas horas de biblioteca, de madrugones y de exigentes horarios. Y por fin he tenido tiempo para comprobar por mí misma que si lo intento, puedo. A pesar de los miedos. Y este es el aprendizaje, el desenlace", ha comentado esta joven autora que reorganizó sus cuadernos sobre su experiencia en Guinea, de los que nació un libro que envió al Premio Ecopoesía Puentes del Guadiana, en el que recibió Mención Especial y que ha sido sexto en ventas de poesía en Amazon Latinoamérica.

Infancia en mairena del alcor y estudios en sevilla

De la trayectoria de Estefanía Soto su presentador, Carlos Salas, destacaba que "nace en Mairena del Alcor un día de mayo de 1989. Allí dio sus primeros pasos y vivió su infancia y su juventud. En 2007 vino a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla para estudiar periodismo y fue su Erasmus en Florencia, lo que definitivamente la hizo volar. Desde entonces se ha convertido en un alma inquieta, risueña, soñadora y que no entiende de fronteras. Un pajarillo que salió del nido sin saber hacia dónde, pero que está muy a gusto de estar volando".

"Ha vivido, además de en Florencia, en Alemania, y en Bélgica. Luego pasó a Francia. La radio, la escritura y la lectura la han acompañado siempre en todos sus destinos. Siempre con un libro en la mano y comprando uno en todas las librerías por las que pasa, ahora disfruta haciendo teatro en el lugar donde vive, Aguilar de Campoo. Allí tiene un programa de radio cultural. Es la responsable de comunicación de galletas Gullón, aunque ahora disfruta de una excedencia".

En 2018 editó 'Ellas', un libro de poemas y microrelatos sobre la trata de mujeres en España. Premio de poesía "Elena Martín Vivaldi" de Atarfe, segundo premio en el concurso de microrrelatos Ribeira Sacra-Parada de Sil o la mención especial del primer Premio de Ecopoesía Puentes del Guadiana, son algunos de sus hitos en su carrera como escritora.

Europa Press