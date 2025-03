La escudería BWT Alpine Formula One Team anuncia su asociación con viagogo

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--mar. 10, 2025--

El equipo BWT Alpine Formula One Team anuncia una asociación sin precedentes con viagogo, el mercado de entradas líder en el mundo, que facilita más que nunca la compra de entradas, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Con la plataforma de viagogo disponible en 195 países y 33 idiomas, más aficionados tendrán acceso a la emoción de la Fórmula 1, lo que permitirá al BWT Alpine Formula One Team llegar a nuevas audiencias y aumentar su base global de seguidores.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250310703815/es/

BWT Alpine Formula One Team announces a first-of-its-kind partnership with viagogo, the world’s leading ticket marketplace (Graphic: Business Wire)

Esta asociación no se limita a la venta de entradas, ya que la escudería BWT Alpine Formula One Team aprovechará la plataforma tecnológica vanguardista de viagogo y sus datos para captar nuevas audiencias y generar oportunidades de marketing.

La marca viagogo estará visible en el garaje de la escudería BWT Alpine Formula One Team, en las zonas de recepción y en las plataformas digitales durante toda la temporada 2025 y más allá.

El acuerdo ratifica el liderazgo de viagogo en la venta de entradas a nivel mundial, permitiendo al equipo de BWT Alpine Formula One Team distribuir el inventario de entradas directamente en la plataforma. Esto facilita a los aficionados el acceso a las entradas y garantiza una experiencia de compra segura y cómoda. Este modelo de distribución, denominado «emisión directa», ofrece a los seguidores una mayor selección de entradas y más opciones para los eventos en directo.

Oliver Oakes, director del equipo BWT Alpine Formula One Team:

«La asociación con viagogo es un paso apasionante para acercar a la escudería BWT Alpine Formula One Team a los aficionados de todo el mundo. Al hacer que las entradas sean más accesibles a través de una plataforma segura y de confianza, nos aseguramos de que más seguidores puedan experimentar la emoción del día de la carrera de primera mano. Nos hemos comprometido a mejorar la experiencia de los aficionados y fortalecer la presencia global. Esta colaboración es una prueba de ello».

Matt Drew, director de Desarrollo de Negocio Internacional, viagogo:

« Estamos encantados de asociarnos con BWT Alpine Formula One Team para que asistir a las carreras de Fórmula 1 sea más fácil que nunca para los aficionados de todo el mundo. En 2024, aficionados de 160 países compraron entradas en viagogo para ver la F1 en directo, y a través de esta asociación, conectaremos a aún más aficionados con sus carreras favoritas. Nuestro objetivo es acercar a los seguidores a eventos de talla mundial con una experiencia fluida, al tiempo que ayudamos a nuestro socio a ampliar su alcance global y aumentar sus ingresos».

«Esta asociación también pone de relieve el liderazgo de viagogo en la evolución de la industria de venta de entradas, permitiendo al equipo BWT Alpine Formula One Team distribuir directamente las entradas en nuestra plataforma, estableciendo un nuevo estándar para la accesibilidad y la participación de los aficionados en la F1».

Notas para editores

Acerca de viagogo:

viagogo es el principal mercado del mundo para comprar y vender entradas para cualquier evento en directo, en cualquier lugar del planeta. A través de viagogo internacionalmente y StubHub, nuestra plataforma en Norteamérica, damos servicio a clientes en 195 países en 33 idiomas y 49 divisas disponibles. Con más de 100 millones de entradas disponibles anualmente para eventos de todo el mundo, desde deportes hasta música, desde comedia hasta danza, desde festivales hasta teatro, viagogo ofrece la forma más segura y cómoda de comprar o vender entradas para las experiencias en vivo más memorables.

Acerca de BWT Alpine Formula One Team:

El BWT Alpine Formula One Team compite en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA con el ganador de Grandes Premios Pierre Gasly y el debutante en Fórmula 1 Jack Doohan, bajo el mando del director del equipo Oliver Oakes y el asesor ejecutivo Flavio Briatore. El equipo, comprado por la familia Benetton en 1986, se trasladó a Enstone (Oxfordshire) en 1992, donde sigue teniendo su sede. Renault compró la escudería italiana en 2000 y la rebautizó como Alpine F1. Es un equipo con un sólido legado ganador, ya que se ha impuesto en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en siete ocasiones, incluido el Campeonato del Mundo de Pilotos (1994, 1995, 2005 y 2006) con Michael Schumacher y Fernando Alonso, y el Campeonato del Mundo de Constructores (1995, 2005 y 2006). El triunfo más reciente del equipo tuvo lugar en el Gran Premio de Hungría de 2021, la 50.ª victoria en total. El equipo terminó la temporada 2024 con solidez, con dos podios y el sexto puesto en el Campeonato de Constructores.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250310703815/es/

CONTACT: Contacto con los medios de comunicación:BWT Alpine Formula One Team

media@alpinef1.comviagogo

press.user@viagogo.com

KEYWORD: UNITED KINGDOM EUROPE

INDUSTRY KEYWORD: MOTOR SPORTS SPORTS MARKETING EVENTS/CONCERTS FOOTBALL ENTERTAINMENT COMMUNICATIONS HISPANIC DIGITAL MARKETING CONSUMER CONTENT MARKETING

SOURCE: viagogo

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 03/10/2025 04:42 PM/DISC: 03/10/2025 04:42 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250310703815/es