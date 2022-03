La escudería de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas da la bienvenida a Eight Sleep como proveedor oficial

Miami--(business wire)--mar. 21, 2022--

Eight Sleep, la empresa líder mundial en salud del sueño, ha anunciado hoy que la escudería de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas ha designado a la empresa como proveedor oficial del equipo en una iniciativa conjunta para ayudar al equipo a prepararse para el exigente calendario de carreras de Fórmula 1 de 2022. La escudería Mercedes-AMG Petronas, junto con los pilotos Lewis Hamilton y George Russell y el director deportivo del equipo, Toto Wolff, tendrán acceso al conjunto de productos de Eight Sleep para optimizar su sueño y garantizar el máximo rendimiento durante esta temporada y la siguiente.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220318005293/es/

Eight Sleep Products will Power Sleep Fitness for the 8x F1 Champions Through the 2022 and 2023 Race Seasons (Photo: Business Wire)

La escudería Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1 busca constantemente formas de optimizar el rendimiento del coche y del equipo. La tecnología de sueño de última generación desarrollada por Eight Sleep está diseñada para satisfacer tanto los requisitos técnicos como las necesidades del cuerpo humano asociadas a la ajetreada temporada de Fórmula 1 de 2022, lo que permitirá al ocho veces campeón continuar con su éxito. El equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas se suma a otros 200 deportistas profesionales que confían en Eight Sleep para optimizar la recuperación a través de la termorregulación avanzada y la sofisticada tecnología del sueño incorporada en el Pod Pro.

La marca Eight Sleep aparecerá en el coche del equipo durante el Gran Premio inaugural de Miami, mientras que el logotipo de Eight Sleep aparecerá en todas las cubiertas de los coches a lo largo de la temporada. Eight Sleep ayudará a los miembros del equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas a optimizar su rendimiento gracias a su innovadora tecnología del sueño. Según los datos disponibles, el 49 % de los que utilizaron los productos Eight Sleep experimentaron un aumento de la variabilidad del ritmo cardíaco (VFC) de al menos un 10 % después de dormir en el Pod durante una semana.

Con los agotadores horarios de las sesiones de entrenamiento, las carreras y los viajes, es fundamental dar a los miembros del equipo la oportunidad de descansar y reponer fuerzas para que puedan rendir al máximo. Después de llevar sus cuerpos al límite mediante el entrenamiento, las carreras y los agotadores viajes, los miembros del equipo necesitan descansar adecuadamente para recuperar fuerzas y energía. La termorregulación de Eight Sleep ha sido especialmente desarrollada para permitir que el equipo recupere la fuerza y la energía al más alto nivel, lo que será de suma importancia para el equipo Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1 en 2022. La aplicación Eight Sleep también aprovecha la tecnología de detección integrada en el producto para generar informes diarios sobre parámetros vitales clave, como la frecuencia cardíaca y su variabilidad, las fases del sueño y otros indicadores de salud, lo que permite al equipo crear mejores regímenes de salud y optimizar el sueño.

"Nuestro equipo está formado por más de 2000 personas entre Brackley y Brixworth, cada una de las cuales lo da todo cada día en un deporte en el que cada detalle es crucial. Para conseguir el alto nivel de rendimiento necesario para competir en la Fórmula 1, exploramos sin descanso todas las opciones de optimización del rendimiento imaginables. Recurrimos a Eight Sleep para aprovechar la tecnología durante la próxima temporada y, al mismo tiempo, transmitir un mensaje clave sobre la importancia de la recuperación para quienes se esfuerzan por alcanzar el máximo rendimiento", explicó Toto Wolff, director deportivo y gerente de la escudería Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1.

"Eight Sleep, y yo personalmente, acogemos con satisfacción la oportunidad de colaborar con el equipo de carreras de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas para optimizar el sueño del equipo, de modo que puedan seguir ofreciendo el máximo rendimiento", destacó Matteo Franceschetti, cofundador y CEO de Eight Sleep. "Crecí en Italia, por lo que la Fórmula 1 ha sido una parte muy importante de mi vida; desde las carreras con mi padre, hasta la puesta en marcha de mi primer negocio tomando fotos de los coches de carreras en los circuitos locales. La búsqueda incesante de la innovación y la mejora continua por parte del equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas coincide perfectamente con los objetivos que persigue Eight Sleep. Trabajaremos juntos para mejorar el sueño y el descanso de los miembros del equipo para asegurar su victoria en el Gran Premio de este año”, prosiguió.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Eight Sleep a nuestro equipo y de empezar a trabajar con ellos para desarrollar e innovar en torno a nuestros programas de sueño y recuperación", comentó Richard Sanders, director comercial de la escudería Mercedes-AMG Petronas F1. "El enfoque de Eight Sleep para reinventar el sueño es muy similar a nuestra forma de operar. El rendimiento, los pequeños detalles y asegurarse de que nuestro equipo tenga el descanso que necesita para rendir al máximo es una obsesión para ellos", añadió.

El Pod Pro de Eight Sleep

El Pod Pro de Eight Sleep es la solución más avanzada del mercado para la termorregulación. El Pod Pro mantiene características clave del original y premiado Pod, introduciendo una nueva respuesta climática y meteorológica de la habitación, un topper integrado Comfort Blend™, la tecnología GentleRise™ Wake Up, y el doble de sensores que permiten la nueva monitorización de la variabilidad del ritmo cardíaco y un informe Daily Health Check. Los avances del Pod Pro ayudan a todo el mundo en su descanso y recuperación, desde los deportistas de élite hasta los consumidores de a pie. El producto transforma cualquier cama ordinaria en una plataforma de salud avanzada que impulsa tanto el rendimiento como la longevidad.

Entre los deportistas actualmente o antiguamente miembros de Eight Sleep se encuentran Red Gerard (medallista de oro 2018, Snowboard), Brooke Wells (dos veces atleta individual de los CrossFit Games), Apolo Ohno (dos veces medallista de oro en patinaje de velocidad), Justin Medeiros (campeón de CrossFit 2021), Daniel Sturridge (jugador inglés de fútbol), Daryl Homer (medallista de plata en 2016 y 2020 en Esgrima), y Jane Campbell (medallista de bronce en 2020 en fútbol). Entre los deportistas-inversores de Eight Sleep se encuentran Alex Rodríguez (deportista retirado de la MLB y empresario), Matthew Dellavedova (medallista de bronce en baloncesto en 2020), Kris Bryant (jardinero de los San Francisco Giants) y J.D. Martínez (jardinero de los Boston Red Sox).

Acerca de Eight Sleep

Eight Sleep es la primera empresa del mundo dedicada al fitness del sueño con la misión de alimentar el potencial humano a través del sueño óptimo. Eight Sleep aprovecha la termorregulación, los datos y la tecnología para devolver a las personas sus niveles máximos de energía cada mañana. Eight Sleep fue elegida una de las "Empresas más innovadoras de 2022" y una de las Empresas más innovadoras de 2018" por Fast Company y reconocida dos años consecutivos en los “Mejores inventos del año” de TIME. Para más información, visite eightsleep.com.

Acerca de Mercedes-AMG Petronas Formula One

El equipo Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1 es el equipo de trabajo de Mercedes-Benz, que compite en la cúspide del automovilismo: el Campeonato Mundial de Fórmula Uno™ de la FIA.

No hay nada en el mundo del deporte que sea remotamente comparable a la Fórmula 1. Es un reto técnico y humano muy exigente, que combina la tecnología de vanguardia con la innovación, la gestión de alto rendimiento y el trabajo en equipo de élite.

En el equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas, un grupo de personas apasionadas y decididas trabajan para diseñar, desarrollar, fabricar y probar los coches de carreras que conducen el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton y la joven estrella en ascenso George Russell.

El equipo ha establecido un nuevo punto de referencia para el éxito en la F1 durante la actual era híbrida del deporte, ganando consecutivamente los Campeonatos Mundiales de Pilotos y Constructores en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, y el Campeonato de Constructores en 2021. Durante esas temporadas ganadoras del título, el equipo ha conseguido 111 victorias, 232 podios, 118 poles, 81 vueltas rápidas y 53 dobletes en 160 carreras.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220318005293/es/

CONTACT: Jack Taylor PR

Nadine Hachicho

eightsleep@jacktaylorpr.com

646-510-5873

Keyword: europe united states north america florida

Industry keyword: home goods sports health specialty fitness & nutrition motor sports licensing (sports) retail

SOURCE: Eight Sleep

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 03/21/2022 08:09 am/disc: 03/21/2022 08:09 am

http://www.businesswire.com/news/home/20220318005293/es