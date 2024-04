La escudería McLaren se reorganiza tras la salida del director técnico David Sánchez

La escudería McLaren ha anunciado una serie de actualizaciones organizativas en su equipo de Fórmula 1, tras la salida después de apenas tres meses de su hasta ahora director técnico David Sánchez y con Rob Marshall asumiendo las funciones de diseñador jefe del equipo británico.

"A medida que el equipo continúa su búsqueda incesante para establecer los más altos estándares técnicos y ascender en la parrilla de F1, podemos confirmar una serie de actualizaciones organizativas destinadas a fortalecer y evolucionar aún más el modelo técnico", aportó McLaren en un comunicado.

Rob Marshall asumirá el cargo de diseñador jefe, con Neil Houldey como nuevo director técnico en ingeniería, Peter Prodromou continuará en su cargo de director técnico en cuanto a aerodinámica y el departamento de concepto y rendimiento se racionalizará para centrarse en el rendimiento.

De momento, el director técnico de rendimiento será el director del equipo McLaren F1, Andrea Stella, que asumirá interinamente esta función hasta que se confirme un nombramiento permanente.

"Este nuevo paso en la evolución de la estructura del departamento técnico y del modelo de trabajo dentro del equipo confirma nuestro compromiso de mejorar constantemente nuestras capacidades técnicas y flujos de trabajo para una mayor eficiencia y eficacia", comentó Stella, en declaraciones facilitadas por el equipo.

"Tras un profundo debate entre David Sánchez y la dirección del equipo, se ha tomado la decisión mutua de que David abandone el equipo. Tras nuestra reflexión conjunta, se hizo evidente que el papel, las responsabilidades y las ambiciones asociadas con el puesto de David no se alineaban con nuestras expectativas originales cuando aceptó unirse a nosotros en febrero de 2023", aportó.

Según Stella, David Sánchez y el equipo acordaron que lo mejor era separarse ahora y no más adelante para permitirle al galo "buscar otras oportunidades". "Valoramos mucho y con gratitud las contribuciones que David ha hecho durante su relativamente corto tiempo con nosotros, y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos", aseguró el jefe de equipo de McLaren.

Por su parte, David Sánchez se mostró agradecido por la oportunidad de formar parte, brevemente, de McLaren. "Aunque la función que habíamos previsto y acordado no se ajustaba a la realidad del puesto que he encontrado, me voy con respeto por el liderazgo, admiración por la dedicación de mis colegas y agradecimiento por la franqueza y honestidad con la que hemos debatido y llegado a esta decisión", manifestó.