La Eslovenia de los Prevc conquista el oro en prueba mixta de saltos de esquí

Eslovenia, liderada por Domen y Nika Prevc, conquistó la medalla de oro en la prueba por equipos mixtos de saltos de esquí en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, este martes en Predazzo (Italia).

Con un total de 1.069,2 puntos, los hermanos Prevc y dos compañeros más superaron a Noruega (1.038,3 puntos), que se llevó la medalla de plata, y a Japón (1.034 puntos), que se colgó el bronce.

Esta victoria supone en cierto modo una revancha para Domen Prevc, que sólo había podido ser sexto en la prueba individual masculina de trampolín pequeño el lunes. Su hermana Nika también había vivido una decepción al conquistar sólo la plata en la prueba femenina.

Abanderados de su país en estos Juegos, Domen (26 años) y Nika Prevc (20 años) no son los únicos saltadores en la familia. Su hermano mayor, Peter, abrió camino al conquistar cuatro medallas olímpicas en el pasado.

Ambos dominan la general de la Copa del Mundo y se proclamaron campeones en los Mundiales 2025 en Trondheim (Noruega).