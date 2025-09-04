La España de Lamine Yamal no da pie a la sorpresa en Bulgaria

España, campeona de Europa, dio un primer paso para estar en el Mundial 2026 al derrotar con autoridad a Bulgaria, este jueves en Sofía (0-3), con una exhibición de su joven extremo Lamine Yamal, al que sólo le faltó ver puerta para culminar su exhibición.

Los españoles, campeones del mundo en 2010 y presentes en las últimas doce ediciones de la fase final del Mundial, lideran con tres puntos el Grupo E de clasificación europea, igualados con Turquía, que venció (3-2) en Georgia.

Los hombres de Luis de la Fuente, cuyo último partido había sido la final de la Liga de las Naciones perdida en los penales ante Portugal en junio, ofrecieron un recital, sobre todo en el primer tiempo, ante una Bulgaria muy lejana de la que sorprendió al mundo con el cuarto puesto en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Aquel equipo estaba liderado por Hristo Stoichkov, legendario antiguo extremo del FC Barcelona, que fue testigo desde el palco del Vassil Levski de los recitales de España y de Yamal.

El joven extremo culé resultó una pesadilla para el lateral izquierdo local Fabian Nürnberger, y fue partícipe directo en dos de los tres goles de España, ofreciendo nuevos argumentos en la carrera por conquistar el Balón de Oro el próximo 22 de septiembre en París.

- Regresos de Carvajal y Rodri -

Pero en el segundo acto se echó en varias ocasiones la mano a la espalda como si tuviese molestias en la zona, antes de ser sustituido en el minuto 79 por Jesús Rodríguez, del Como italiano, que debutó con España.

Mikel Oyarzabal, a pase de su excompañero en la Real Sociedad Martín Zubimendi (5); el lateral Marc Cucurella, con su primer gol con La Roja (30) al enviar un misil con la zurda luego de un centro de Lamal despejado por la zaga; y Mikel Merino, de cabeza a centro de Yamal desde el córner (38) dejaron el partido visto para sentencia antes del descanso.

A falta de más goles, lo más destacado del segundo tiempo fue el regreso al terreno de juego con la selección de Rodri (Manchester City) y de Dani Carvajal (Real Madrid), dos jugadores que pasaron lesionados gran parte de la pasada temporada.

Radoslav Kirilov, con un disparo que pegó en Pedro Porro antes de estrellarse en el poste, en el primer tiempo, fue la mejor ocasión de la anodina Bulgaria de Ilian Iliev, que ocupa el puesto 84 en la clasificación FIFA. Aunque España, por medio de Merino, vio también cómo el larguero le privaba de un nuevo gol en el segundo tiempo.

La Roja, que logró mantener su arco imbatido por primera vez desde hace casi un año, volverá a jugar el domingo en Turquía en un partido entre los dos favoritos a liderar el grupo y con ello lograr boleto directo a la cita de Estados Unidos, México y Canadá del año que viene.

iga/dr