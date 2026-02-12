La española Aena registra un récord de 25,8 millones de pasajeros en enero

Por Mireia Merino y Gemma Guasch

12 feb (Reuters) - Los aeropuertos españoles de Aena

Las cifras ponen de relieve la resistencia del país como centro turístico, incluso en un momento en que el sector aéreo mundial se enfrenta a retrasos en la entrega de aviones, escasez de mano de obra y aumento de los costes operativos, lo que ha limitado el crecimiento de la capacidad en otros lugares.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas siguió siendo el más transitado de España, seguido por el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y el Málaga-Costa del Sol, según la operadora. (Información de Gemma Guasch y Mireia Merino en Gdansk; edición de Matt Scuffham; editado en español por Patrycja Dobrowolska)