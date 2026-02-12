LA NACION

La española Aena registra un récord de 25,8 millones de pasajeros en enero

La española Aena registra un récord de 25,8 millones de pasajeros en enero
La española Aena registra un récord de 25,8 millones de pasajeros en enero

Por Mireia Merino y Gemma Guasch

12 feb (Reuters) - Los aeropuertos españoles de Aena

Las cifras ponen de relieve la resistencia del país como centro turístico, incluso en un momento en que el sector aéreo mundial se enfrenta a retrasos en la entrega de aviones, escasez de mano de obra y aumento de los costes operativos, lo que ha limitado el crecimiento de la capacidad en otros lugares.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas siguió siendo el más transitado de España, seguido por el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y el Málaga-Costa del Sol, según la operadora. (Información de Gemma Guasch y Mireia Merino en Gdansk; edición de Matt Scuffham; editado en español por Patrycja Dobrowolska)

Reuters
Conforme a
The Trust Project