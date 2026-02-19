La española Ana Alonso logra el bronce olímpico en esprint de skimo

La española Ana Alonso, que sufrió un grave atropello en septiembre, culminó su espectacular recuperación con una medalla de bronce en la prueba de esprint femenino del esquí de montaña (skimo) de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, este jueves en Bormio

La esquiadora andaluza de 31 años entró a 10 segundos y medio de la ganadora, la suiza Marianne Fatton, que se convirtió así en la primera medalla de oro de la historia de este deporte en unos Juegos Olímpicos, mientras que la plata fue para la francesa Emily Harrop (a poco más de 2 segundos del oro)

La de Alonso es la primera medalla de España en Milán-Cortina y el sexto metal de la historia de su país en unos Juegos Olímpicos de Invierno