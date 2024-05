La española Beatriz Martín entre los potenciales candidatos a dirigir UBS, según 'Financial Times'

La española Beatriz Martín Jiménez, una de las principales ejecutivas en el organigrama del banco suizo UBS, se perfila entre los potenciales candidatos a suceder en unos tres años a Sergio Ermotti al frente de la entidad helvética, según señala el diario 'Financial Times'.

Según el periódico, UBS habría descartado la posibilidad de buscar fuera de su jerarquía al futuro sucesor del actual consejero delegado y tendría previsto seleccionar al próximo primer ejecutivo entre una terna de candidatos internos, entre los que cita como potencial aspirante a la española, con una trayectoria de alrededor de 12 años en el banco.

Aunque no se ha tomado una decisión final, 'Financial Times' sugiere que la lista podría incluir a Iqbal Khan, jefe del área de gestión patrimonial, la división más importante de UBS, así como a Rob Karofsky, director del banco de inversión, y a Beatriz Martín, quien supervisa la unidad no central y heredada de UBS, responsable de enajenar y liquidar partes de Credit Suisse. Asimismo, también señala como potencial candidata a Sabine Keller-Busse, que dirige el negocio suizo de UBS.

Según fuentes conocedoras consultadas por 'Financial Times', el banco suizo podría desvelar las identidades de los posibles sucesores de Ermotti en la junta anual del próximo año, después de haber decidido que no buscará fuera del grupo, por lo que se espera que los potenciales candidatos provengan de la actual junta y que se les dé responsabilidades adicionales o cambien sus roles para ampliar su experiencia antes de reemplazar potencialmente a Ermotti.

El peso de Beatriz Martín Jiménez en la estructura de UBS se vio especialmente reforzado hace un año, cuando en la remodelación de su cúpula directiva antes de cerrar la adquisición de Credit Suisse la entidad designo a la banquera española como responsable del área Non-Core & Legacy y presidenta de la región EMEA (Europa, Oriente Próximo y África), además de continuar como consejera delegada de UBS para el Reino Unido.

Asimismo, el pasado mes de enero UBS puso a la española al frente de las políticas de sostenibilidad y de impacto dentro del comité ejecutivo global de la entidad, además de mantener sus anteriores responsabilidades.

Europa Press