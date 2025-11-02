La española Bucsa cae ante Mboko en final de Hong Kong
La española Cristina Bucsa, número 68 del mundo, se quedó a las puertas del título en el WTA 250 de Hong Kong tras perder la final ante...
- 1 minuto de lectura'
La española Cristina Bucsa, número 68 del mundo, se quedó a las puertas del título en el WTA 250 de Hong Kong tras perder la final ante la joven canadiense Victoria Mboko (21ª).
Mboko (19 años), ganadora del WTA 1000 de Montreal en agosto, se impuso a la jugadora española 7-5, 6-7 (9/11), 6-2.
"¡Qué partido! Estoy tan cansada ahora. Cristina realmente me exigió hasta mis límites", declaró la canadiense, que a finales del año pasado era la 350ª del ranking.
Bucsa, de 27 años, deberá seguir luchando para lograr su primer título en individual.
-- Resultados de la jornada del domingo en el torneo WTA 250 de Hong Kong, sobre pista dura:
. Individual femenino - Final:
Victoria Mboko (CAN/N.3) derrotó a Cristina Bucsa (ESP) 7-5, 6-7 (9/11), 6-2
- 1
