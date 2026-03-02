La española Bucșa conquista en Mérida su primer título en la WTA

La tenista española Cristina Bucșa se adjudicó este domingo su primer título de singles en la WTA al vencer en la final del torneo de Mérida a la polaca Magdalena Frech en tres sets por 6-1, 4-6 y 6-4

Bucșa, número 63 del mundo, logró la victoria sobre Frech, 57 en el ranking, en dos horas con 15 minutos

El primer set tomó rumbo muy temprano. El juego fino de Bucșa se combinó con los tiros erráticos de Frech. Con sencillez, la española aprovechó los dos primeros puntos de quiebre para tomar ventaja de 3-0

La polaca corrigió sobre la marcha, pero la mejora apenas le alcanzó para recuperar un quiebre y enfrascarse en algunos puntos largos con la española

Diezmada físicamente, Frech cometió errores no forzados y dobles faltas para perder el primer set en 37 minutos

El partido dio un giro en el segundo set y la polaca, con más energía, se adelantó 3-0 con dos rompimientos

La española estuvo cerca de igualar en el octavo juego, pero Frech le dio consistencia a su servicio y se llevó la manga en 54 minutos

La paridad en el tercer set se esfumó en el cuarto juego cuando la tenista nacida en Moldavia logró el quiebre y adelantó 3-1; la raqueta originaria de Lodz recuperó el rompimiento, pero no pudo salvar un doble punto de campeonato de su rival

Este fue el cuarto enfrentamiento de por vida entre Bucșa y Frech; el balance es de dos triunfos por lado

Más tarde, Bucșa disputaba la final del torneo de dobles

El torneo WTA 500 de Mérida se celebró en las pistas de superficie dura del Yucatán Country Club y repartió una bolsa de US$1,2 millones

--Resultado del domingo en la final:

Cristina Bucșa (ESP) derrotó a Magdalena Frech (POL) 6-1, 4-6, 6-4