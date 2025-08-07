La española Cox prepara un plan multimillonario de inversiones centrado en México

MADRID, 7 ago (Reuters) - La compañía energética española Cox centrará su nuevo plan estratégico en México, donde prevé invertir más de US$10.000 millones en agua y energías renovables para 2030, según dijo a Reuters su consejero delegado, Nacho Moreno. Esta cifra incluye la adquisición por parte de la compañía de los activos de Iberdrola en el país por US$4200 millones, una operación "transformadora" que permitió a Cox alcanzar ya los objetivos que se había marcado para 2028, dijo Moreno.

Está previsto que el nuevo plan se presente el 25 de septiembre. La operación con Iberdrola incluía 15 centrales eléctricas con 2,6 gigavatios de capacidad y una cartera de proyectos renovables de 11,8 gigavatios.

Cox desarrollará al menos dos o tres gigavatios de esta cartera, dijo Moreno, y ya ha identificado seis proyectos de desalinización a los que dará prioridad, que requieren una inversión de unos US$1500 millones.

"La demanda de energía y de agua no hace más que crecer" en México, afirmó. "A través de esta adquisición, estamos extremadamente bien situados para captar ambas".

Moreno espera sinergias entre las operaciones de agua y energía de Cox y su unidad que ofrece servicios como ingeniería y operación y gestión de instalaciones e infraestructuras. La filial de servicios, por ejemplo, se encargará de la ingeniería de la nueva capacidad que desarrollará, dijo.

Cox espera que la adquisición duplique con creces las estimaciones de ingresos para este año, hasta unos 2700 millones de euros (US$3150 millones), y triplique con creces los beneficios previstos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, hasta 720 millones de euros.

El flujo de caja operativo debería aumentar a unos 450 millones de euros, frente a los aproximadamente 100 millones de euros previstos anteriormente.

"Cuando generas 500 millones de flujo de caja, está claro que saltas a otra liga", dijo Moreno.

La adquisición, que se financiará en un 75% con deuda y el resto con capital propio, se llevará a cabo a través de una nueva sociedad propiedad de Cox. Cox aportará capital para los fondos propios, junto con dos inversores internacionales que obtendrán títulos preferentes, dijo Moreno, que no quiso dar nombres. Para la deuda, Cox se ha asegurado el apoyo de Citigroup, Bank of America, Santander, Barclays y BBVA, dijo.

