La española FCC vende el 25% de su filial Enviro a CPP por 1000 millones de euros
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 10 oct (Reuters) - La española FCC ha acordado vender una participación del 25% en su filial medioambiental FCC Enviro al fondo de pensiones canadiense CPP Investments por 1000 millones de euros (US$1160 millones), según informó a última hora del jueves.
Tras la operación, la empresa de construcción e infraestructuras FCC, participada mayoritariamente por el multimillonario mexicano Carlos Slim, mantendrá una participación del 50,01% en su filial, mientras que CPP aumentará su participación hasta el 49,99%, añadió la compañía.
En un comunicado, FCC dijo que tenía la intención de utilizar los ingresos para hacer frente a oportunidades estratégicas y necesidades corporativas.
FCC Enviro y sus filiales nacionales e internacionales llevan a cabo actividades de servicios medioambientales a través de cuatro plataformas principales.
La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias.
En 2023, FCC vendió alrededor de una cuarta parte de su filial medioambiental a CPP por 965 millones de euros.
(1 dólar = 0,8648 euros) (Información de Jesús Aguado; edición de Emma Pinedo y Muralikumar Anantharaman; edición en español de Paula Villalba)
