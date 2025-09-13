La española María Pérez gana oro mundial en 35 km marcha; la ecuatoriana Paula Torres logra bronce

María Pérez abrió a lo grande el Mundial de atletismo de Tokio para España al revalidar este sábado con autoridad su título en los 35 kilómetros marcha, en una carrera donde Latinoamérica festejó el bronce de la ecuatoriana Paula Torres.

Pérez (29 años), plusmarquista mundial de la distancia desde 2023, terminó con gran ventaja (2h39:01), por delante de la italiana Antonella Palmisano (2h42:24, plata) y de Torres, que con 2h42:44 se llevó el bronce y batió de pasó el récord nacional de su país.

Para Pérez, este oro es su tercera medalla en un Mundial de atletismo y la tercera dorada, ya que las anteriores fueron el doblete de títulos 20-35 km marcha en el pasado Mundial, hace dos años en Budapest.

En los Juegos Olímpicos de París 2024 fue plata en 20 kilómetros y se llevó el oro, haciendo dupla con Álvaro Martín, en el relevo mixto por equipos de 35 kilómetros, por lo que se confirma como la gran reina de la distancia larga de la marcha.

España sigue por lo tanto sumando alegrías con la marcha, la disciplina ha conseguido ahora ocho de los doce títulos mundiales de su historia.

En la carrera de este sábado en Japón, con salida y meta en el estadio Nacional, María Pérez estuvo siempre en el grupo de cabeza.

Entró en la escapada de cinco corredoras que se formó en la parte inicial de la prueba y consiguió, hacia el kilómetro 23, lanzar un ataque que fue dejando atrás a sus competidoras.

Adquirió una ventaja que fue ampliándose y que le permitió gestionar con comodidad el último tercio del recorrido, para terminar cruzando la meta en primer lugar sin llegar a temer en los últimos kilómetros por su victoria.

María Pérez tiene ahora una semana para recuperarse físicamente y poder aspirar a repetir el doblete de oros de Budapest 2023, ya que está inscrita igualmente para disputar los 20 kilómetros marcha, programados el sábado 20, en el penúltimo día de este Mundial.

En esa misma prueba estará Paula Torres, que consiguió dar una nueva alegría a la marcha ecuatoriana.

Se trata del logro más importante de la carrera de la joven marchadora de 24 años, que da a Ecuador su séptima medalla en un Mundial de atletismo, de las cuales seis han sido en marcha.

