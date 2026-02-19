LA NACION

La española Naturgy negociará con la rusa Yamal sobre el impacto del veto europeo al gas de Moscú

MADRID, 18 feb (Reuters) - La española Naturgy mantendrá próximamente conversaciones con ‌la rusa Yamal ‌LNG ⁠con vistas a declarar posiblemente fuerza mayor en su contrato de suministro a ​largo plazo ⁠debido ⁠a la prohibición de la UE de importar ​gas natural licuado ruso, según dijo un ‌alto cargo de la empresa.

La ​empresa eléctrica española ​firmó un contrato a largo plazo con Yamal en 2013 para importar alrededor de 3.000 millones de metros cúbicos de GNL ruso al año.

Las conversaciones son ​inminentes, pero aún no han comenzado, según dijo Manuel García ⁠Cobaleda, consejero general de Naturgy, a los periodistas en una ‌rueda de prensa tras la presentación de los resultados anuales de la empresa.

En respuesta a los comentarios previos del comisario de Energía de la UE, Dan Jorgensen, García Cobaleda afirmó que ‌la prohibición equivalía a un "caso de fuerza mayor", un acontecimiento imprevisible ⁠que puede liberar a las empresas ‌de un contrato.

Esto obliga a las ⁠partes a esforzarse por "mitigar" los daños ⁠resultantes, afirmó, añadiendo que las

conversaciones entre las dos partes aún no han comenzado.

Como parte de sus esfuerzos por garantizar el suministro, Naturgy está ‌considerando nuevos acuerdos ​por hasta 2.000 millones de metros cúbicos de gas, según una presentación publicada el miércoles. (Reporte de Pietro Lombardi. Edición de ‌Mark Potter; editado en español por Tomás Cobos)

