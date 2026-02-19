La española Naturgy negociará con la rusa Yamal sobre el impacto del veto europeo al gas de Moscú
MADRID, 18 feb (Reuters) - La española Naturgy mantendrá próximamente conversaciones con la rusa Yamal LNG con vistas a declarar posiblemente fuerza mayor en su contrato de suministro a largo plazo debido a la prohibición de la UE de importar gas natural licuado ruso, según dijo un alto cargo de la empresa.
La empresa eléctrica española firmó un contrato a largo plazo con Yamal en 2013 para importar alrededor de 3.000 millones de metros cúbicos de GNL ruso al año.
Las conversaciones son inminentes, pero aún no han comenzado, según dijo Manuel García Cobaleda, consejero general de Naturgy, a los periodistas en una rueda de prensa tras la presentación de los resultados anuales de la empresa.
En respuesta a los comentarios previos del comisario de Energía de la UE, Dan Jorgensen, García Cobaleda afirmó que la prohibición equivalía a un "caso de fuerza mayor", un acontecimiento imprevisible que puede liberar a las empresas de un contrato.
Esto obliga a las partes a esforzarse por "mitigar" los daños resultantes, afirmó, añadiendo que las
conversaciones entre las dos partes aún no han comenzado.
Como parte de sus esfuerzos por garantizar el suministro, Naturgy está considerando nuevos acuerdos por hasta 2.000 millones de metros cúbicos de gas, según una presentación publicada el miércoles. (Reporte de Pietro Lombardi. Edición de Mark Potter; editado en español por Tomás Cobos)