La tenista española Paula Badosa no pudo clasificarse este viernes para los octavos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, tras caer ante la estadounidense Amanda Anisimova en dos sets por 7-5, 6-4 en hora y media de encuentro.

En su cuarto partido desde el pasado Wimbledon, la jugadora catalana no pudo repetir su mejor resultado, en 2022, y vio cortado su paso por la joven americana de 22 años, también de vuelta en el circuito después de decidir tomarse un descanso el año pasado para cuidar su salud mental y que parece haber vuelto con la fuerza de hace unos años cuando irrumpió con fuerza.

Actualmente la 442 del mundo, Anisimova llegó a rozar el 'Top 20' con apenas 17 años y jugó las semifinales de Roland Garros de 2019. Ahora, intenta volver a estar con las mejores y ante Badosa mostró un gran nivel de tenis, con poderosos golpes desde el fondo de la pista que le costó contrarrestar a la española, que tuvo sus mejores opciones en la primera manga y a la que le faltó tener un mejor día con el servicio, una de sus armas, ya que apenas conectó el 60 por ciento de primeros.

La estadounidense acabó el partido con 40 golpes ganadores por 29 errores no forzados, haciendo mucho daño tanto con su 'drive' como con su revés a dos manos, y aprovechó mejor sus opciones de rotura que la exnúmero dos del mundo, que terminó con 18 'winners', el aspecto que seguramente marcó el duelo porque tampoco 'regaló' demasiado (10 errores no forzados).

Pero pese a estas estadísticas, el inicio del choque fue de Badosa, que comenzó rompiendo los dos primeros saques de su rival para, dejándose ella uno en el camino también, ponerse con un prometedor 4-1, momento en el que partido empezó a cambiar. Anisimova se llevó cuatro juegos seguidos y sirvió para cerrar el parcial, lo que evitó la española con un nuevo 'break', poco valioso porque volvió a cederlo en el siguiente y la americana, tras levantar un 15-40 y una pelota más de rotura, logró cerrar el set.

Esta ventaja le dio un plus a Anisimova para una segunda manga que controló mucho mejor y donde continuó martilleando a la española (16 ganadores y sólo siete errores no forzados). La estadounidense 'blindó' su servicio, con el que sólo perdió cinco puntos, y eso le valió para sacar el máximo partido a un mal séptimo juego de la catalana. Badosa cedió su servicio en 'blanco' y ya no pudo recuperar el terreno para despedirse de Melbourne, donde ya sólo queda en el cuadro individual el murciano Carlos Alcaraz.