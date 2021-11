La española Paula Badosa entra arrolladora en las Finales WTA y se impone a la bielorrusa Sabalenka

La tenista espa帽ola Paula Badosa debut贸 del mejor modo posible en las Finales WTA, la cita que re煤ne a las ocho mejores de la temporada en el circuito femenino en la localidad mexicana de Guadalajara, y sum贸 su primer triunfo al imponerse con mucha autoridad este jueves a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 6-0.

La catalana, s茅ptima favorita del evento, dej贸 claro que le ha sentado bien el 'descanso' desde su gran triunfo en Indian Wells (Estados Unidos) y no dio opciones a la n煤mero dos del mundo y primera favorita en M茅xico, que colaps贸 en su tenis cuando iba dominando.

Badosa llevaba tres semanas sin jugar un partido oficial, pero mantuvo la misma fortaleza y la misma actitud que en el desierto californiano en su estreno en la 'cita de maestras' para sumar su s茅ptima victoria consecutiva.

La tenista espa帽ola, que el pr贸ximo lunes cumplir谩 24 a帽os, salt贸 a la pista con la confianza que le hab铆a dado ganar a la bielorrusa esta temporada, en Cincinnati (Estados Unidos) y en un competido partido a tres sets (5-7, 6-2, 7-6) y de casi dos horas y media, pero en esta ocasi贸n, pese a lo que pareci贸 en el inicio del duelo, necesit贸 s贸lo una hora y cuarto.

Y es que las cosas no comenzaron bien para la n煤mero diez del mundo, que empez贸 sufriendo con su saque. Sabalenka apret贸 y logr贸 romper en el sexto juego para ponerse 4-2 y 40-15 con su saque cuando entr贸 en una mala din谩mica que no s贸lo le cost贸 la manga sino el partido.

La de Minsk comenz贸 a cometer un error tras otro y eso devolvi贸 todas las opciones a Badosa, que demostr贸 haber dado un paso adelante y que no dej贸 pasar la puerta que le hab铆an abierto de par en par. Remont贸 para hacerse con el set con dos roturas y firmeza en el saque, un rev茅s que no encaj贸 del nada bien su rival que no gan贸 ni un juego m谩s y que acab贸 con ocho dobles faltas y 31 errores no forzados.

La espa帽ola encaden贸 diez seguidos y cerr贸 con sonrisa y optimismo su debut en el Grupo Chichen Itz谩 donde ahora se medir谩 a la griega Maria Sakkari, que arroll贸 igualmente a la polaca Iga Swiatek, que acab贸 el duelo entre l谩grimas tras caer por 6-2, 6-4.

"Cada partido va a ser dif铆cil y va a ser una batalla. Este es el 煤ltimo torneo de el a帽o, estoy lista para darlo todo en cada partido", advirti贸 Badosa tras el partido en declaraciones recogidas por la web de la WTA.

La catalana espera un segundo encuentro "dif铆cil" y "un poco diferente" al de Sabalenka. "Quiz谩s ser谩 m谩s t谩ctico, es un desaf铆o y me gusta", confes贸 la s茅ptima cabeza de serie en Guadalajara que reconoci贸 tambi茅n que cuando ced铆a por 4-2 ante la bielorrusa "tal vez" estaba jugando "un poco esperando lo que pudiera pasar".

"No estaba contenta con mi servicio y me dije a m铆 misma que ten铆a que estar a su nivel, agresivo porque ella estaba siendo muy agresiva. Ten铆a que cambiar y deja de esperar a que ella fallase e ir a por ello", sentenci贸.