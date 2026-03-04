La española PLD Space recauda 180 millones de euros en su última ronda de financiación

MADRID, 4 mar (Reuters) - La empresa de ingeniería aeroespacial PLD Space anunció el miércoles que había cerrado una ronda de financiación de capital por valor de 180 millones de euros (US$209 millones), en la que participó Mitsubishi Electric, con el fin de aumentar su capacidad para lanzar cohetes al espacio

Esto se produce en un momento en que las políticas "EEUU Primero" del presidente estadounidense Donald Trump y la guerra en Ucrania han llevado a Europa a reforzar sus capacidades independientes en diversos ámbitos, entre ellos la defensa y las operaciones espaciales

La empresa española dijo que la ronda de financiación de serie C, un mecanismo que suelen utilizar las empresas emergentes para expandirse a nuevos mercados, desarrollar productos o prepararse para salir a bolsa, respaldaba su transición a operaciones comerciales y la expansión de sus capacidades industriales y de lanzamiento

Añadió que hasta la fecha había recaudado más de 350 millones de euros

PLD Space, que en 2023 lanzó el primer cohete totalmente privado de Europa, dijo que proporcionaría a Mitsubishi Electric servicios de lanzamiento de pequeños satélites utilizando su cohete Miura-5 para Japón y toda Asia

El Miura-5, que lleva el nombre de una famosa raza de toros española utilizada en las corridas, tiene previsto realizar su primer vuelo de prueba en 2026 y se espera que la actividad comercial supere los 30 lanzamientos al año en 2030, añadió

La empresa dijo que el Centro para el Desarrollo de la Tecnología y la Innovación de España y COFIDES, una empresa española de propiedad parcialmente estatal que proporciona financiación para inversiones privadas, también participaron en la ronda

