La española Sandra Paños no entra en la lista final de nominadas al 'The Best' a mejor portera

La guardameta del FC Barcelona Sandra Paños no ha sido designada entre las tres finalistas al premio 'The Best' de la FIFA a 'Mejor Portera', mientras que el belga Thibaut Courtois (Real Madrid) y el marroquí Yassine Bono (Sevilla) optarán al galardón en categoría masculina.

La alicantina, subcampeona de Europa con su club, con el que conquistó Liga, Copa y Supercopa de España, había entrado entre las seis candidatas, pero no ha pasado el segundo 'corte' y se ha quedado fuera de una carrera que protagonizarán la inglesa Mary Earps, campeona de Europa con su selección, la chilena Christiane Endler, ganadora de la Liga de Campeones con el Olympique de Lyon francés, y la alemana Ann-Katrin Berger, subcampeona continental con su país y campeona de liga con el Chelsea.

Por su parte, en la categoría masculina, de los cinco porteros seleccionados inicialmente, los finalistas serán el argentino Emiliano Martínez, clave en la conquista del Mundial por parte de la Albiceleste y favorito, y dos guardametas de LaLiga Santander como el belga Thibaut Courtois, cuyo papel fue vital para que el Real Madrid ganase la Liga de Campeones, y el marroquí Yassine Bono, que brilló con su selección en Qatar 2022.

Europa Press