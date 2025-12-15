La española Solarig invertirá más de US$400 millones en plantas de biometano en Polonia

VARSOVIA, 15 dic (Reuters) -

El promotor español de energías renovables Solarig invertirá más de 1.500 millones de eslotis (US$415 millones) en la construcción y explotación de más de 20 plantas de biometano en Polonia durante los próximos cinco años, según anunció el lunes.

La inversión se realizará a través de la filial de biometano de la empresa, Biorig, que también está desarrollando carteras similares en España e Italia.

Las instalaciones, que se desplegarán en varias regiones de Polonia, generarán un teravatio hora de gas al año, según la empresa, suficiente para cubrir el consumo de 400.000 hogares.

El biometano puede producirse a partir de residuos orgánicos como restos de comida o cultivos dañados.

Con 1,3 millones de explotaciones agrarias, la segunda mayor de la Unión Europea, Polonia ofrece un enorme potencial para la producción de biometano. Varsovia planea un sistema de subastas para ayudar económicamente a los productores de biometano que vendan la producción a la red de gas.

"Polonia representa una oportunidad estratégica por el gran potencial de su mercado: es un momento clave, gracias al impulso normativo que favorece la instalación de plantas de biometano", dijo en un comunicado Piotr Tomasz Kosior, director de Biorig para Polonia.

