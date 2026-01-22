La española Sonia Carrasco muestra en París sus trajes con costuras a la vista

La diseñadora española Sonia Carrasco presentó este jueves en París su nueva colección, en la que se vieron muchos trajes con costuras a la vista, como los que lució recientemente la cantante Rosalía en la promoción de su disco.

Carrasco, nacida en 1988, debutó en la Semana de la Moda masculina de París, en la categoría de "presentación", con una línea mixta que puso de relieve la artesanía española.

Sus creaciones, de una gran técnica de sastrería, suelen tener las costuras a la vista.

En las prendas "se ven todo el rato las costuras, los interiores, parece que no están acabadas, pero realmente están adrede así", explica la diseñadora valenciana, poco después del desfile, en una escuela de artesanía en el centro de París. "Es parte del proceso que quiero enseñar", dice.

En el desfile, los modelos circularon alrededor de una instalación con sillas tradicionales de mimbre y varios telares, una forma de mostrar el origen de la creación y "las raíces artesanales de España", añade.

Su propuesta muestra trajes muy estructurados, amplias gabardinas, chaquetas con la espalda de punto o faldas que parecen perneras enlazadas. En muchos de los casos, son visibles las puntadas largas para hilvanar las piezas.

Así eran precisamente dos modelos que lució recientemente la cantante española Rosalía en su presentación del disco "Lux". En esas ocasiones, la artista llevó dos creaciones de Sonia Carrasco de tonos grises.

El hecho que Rosalía utilizara sus prendas "son impulsos que ayudan a que la marca se vaya posicionando, y todo eso ayuda, y al final, es talento español", afirma Carrasco, "súper feliz" de que la cantante catalana "la mejor artista que existe en el mundo" luzca sus piezas.