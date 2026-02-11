La esquiadora alpina Breezy Johnson quiere recuperar su medalla olímpica rota

Por Alan Baldwin

CORTINA D'AMPEZZO, Italia, 11 feb (Reuters) - La campeona olímpica de descenso Breezy Johnson quiere recuperar su medalla de oro rota

La esquiadora alpina estadounidense dijo a Reuters que la medalla que ganó el domingo en la carrera celebrada en la pista Olimpia delle Tofane de Cortina d'Ampezzo había sido sustituida tras romperse

"No pudieron arreglarla, así que me dieron una nueva", dijo en una entrevista. "Aunque la verdad es que tengo curiosidad, porque creo que algunas de las últimas sí que pudieron arreglarlas. Así que ahora me pregunto si quizá podría recuperar la antigua arreglada."

Johnson fue la primera medallista estadounidense de los Juegos de Milán-Cortina y también fue su primera aparición en un podio olímpico

Pero las medallas han demostrado ser frágiles y se han convertido en durante la de competición, ya que atletas de varios deportes han informado de roturas poco después de lucirlas

Johnson dijo el domingo que había estado saltando de emoción cuando se rompió la medalla, y explicó que "no se rompió del todo, pero sí un poco"

Su compañera de equipo estadounidense Jackie Wiles vio cómo se rompía su medalla de bronce después de saltar con demasiado entusiasmo tras el podio combinado por equipos del martes. A ella también le dieron una de repuesto

Cuando se le preguntó si su nueva medalla era diferente a la que llevaba colgada al cuello, Johnson respondió: "Bueno, la nueva aún no ha sido grabada y, obviamente, no es la que me dieron originalmente"

¿Le gustaría recuperarla? "Sí, si la arreglan", respondió. (Información de Alan Baldwin; edición de Andrew Cawthorne; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)