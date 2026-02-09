La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se sometió a dos operaciones tras fracturarse una pierna

Por Sara Rossi y Cristina Carlevaro

CORTINA D'AMPEZZO/TREVISO, Italia, 9 feb (Reuters) - La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn ha sido operada dos veces en Italia tras sufrir una grave fractura en la pierna durante los Juegos Olímpicos. Según una fuente, las intervenciones deberían ayudar a estabilizarla y prevenir complicaciones relacionadas con la inflamación y el flujo sanguíneo.

Vonn, de 41 años, fue trasladada en helicóptero al hospital Ca' Foncello de la ciudad de Treviso desde Cortina d'Ampezzo después de que su audaz intento de ganar el oro en descenso con un ligamento de la rodilla roto terminara en una terrible caída a los 13 segundos de comenzar la carrera del domingo.

Vonn, una de las esquiadoras más laureadas de la historia, fue operada por un equipo conjunto de cirujanos ortopédicos y plásticos locales, según informó el lunes una fuente cercana al asunto.

Su médico personal estuvo presente, pero solo asistió mientras los cirujanos italianos dirigían las intervenciones, según la fuente.

El Comité Olímpico y Paralímpico de EEUU no respondió a una solicitud de comentarios.

En un comunicado emitido el domingo, el hospital dijo que le habían practicado una operación para estabilizar una fractura en la pierna izquierda, pero no mencionó una segunda intervención.

El equipo de esquí estadounidense había inspeccionado varias instalaciones antes de seleccionar Treviso, a unos 125 kilómetros de Cortina, y lo prefirió a un hospital más cercano en Belluno porque Treviso también cuenta con un departamento de neurocirugía, según la fuente.

También se consideraron hospitales en Innsbruck y Milán, pero se consideró que Treviso era el más adecuado para tratar la complejidad de la lesión de Vonn.

La lucha de Vonn por llegar a la puerta de salida a pesar de la grave lesión que sufrió en la rodilla izquierda a finales de enero dominó los primeros días de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Su notable aventura se detuvo con un grito de dolor cuando cayó sobre la nieve, lo que suscitó dudas sobre si se le debería haber permitido competir.

El caso ha puesto de relieve un debate más amplio en el deporte de élite sobre quién decide cuándo un atleta lesionado está en condiciones de competir y qué mensaje transmiten esas decisiones. (Información de Cristina Carlevaro y Sara Rossi; redacción de Giselda Vagnoni; edición de Andrew Cawthorne; editado en español por Patrycja Dobrowolska)