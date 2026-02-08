La estadounidense Breezy Johnson logra el oro olímpico de descenso

La estadounidense Breezy Johnson se convirtió en la campeona olímpica de descenso, este domingo en Cortina d'Ampezzo (Italia), donde su compatriota Lindsey Vonn sufrió una violenta caída que le hizo abandonar su sueño de reconquistar el oro en esta prueba dieciséis años después

La alemana Emma Aicher se quedó con la plata, a apenas 4 centésimas de segundo de la vencedora, mientras que el bronce fue para la italiana Sofia Goggia, que dos días después de haber encendido el pebetero de Cortina en la apertura olímpica se quedó a 59 centésimas del primer lugar

Este descenso, la prueba reina del esquí alpino femenino, tuvo una larga interrupción después de la caída de Lindsey Vonn (41 años), que competía gravemente lesionada en la rodilla izquierda y que terminó siendo evacuada en helicóptero