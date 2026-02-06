La estadounidense Lindsey Vonn termina su primer descenso de entrenamiento en Cortina

La estrella estadounidense Lindsey Vonn, gravemente lesionada hace una semana en su rodilla izquierda, pudo terminar este viernes en Cortina d'Ampezzo su primer entrenamiento oficial previo al descenso del domingo en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

A sus 41 años, Vonn estaba llamada a ser la gran sensación de esta edición, pero sus opciones reales son ahora una incógnita por su violenta caída del pasado viernes en Suiza, donde se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y sufrió daños en un menisco, aunque ella insiste desde entonces en su intención de participar en Italia en los que serán sus quintos Juegos Olímpicos.