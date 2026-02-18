La estadounidense Mikaela Shiffrin gana el oro olímpico en eslalon de esquí alpino

La estadounidense Mikaela Shiffrin se colgó la medalla de oro en el eslalon del esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina, poniendo así fin este miércoles a una sequía de ocho años sin subirse a un podio olímpico.

Shiffrin, la gran estrella de su deporte, dominó ya la primera manga en Cortina d'Ampezzo y al término de la segunda mantuvo el primer lugar, mientras que la suiza Camille Rast se quedó con la plata y la sueca Anna Swenn Larsson con el bronce.

A sus 30 años, Shiffrin suma el tercer título olímpico de su carrera, después del eslalon de 2014 y del gigante de 2018. Es su cuarta medalla olímpica y la primera desde febrero de 2018.