La estatua desaparecida del golfista Seve Ballesteros aparece cortada en pedazos en España

MADRID, 30 ene (Reuters) - Una estatua del fallecido golfista Seve Ballesteros, que había desaparecido de ⁠su ciudad natal, Pedreña, ⁠en la región de Cantabria, al norte de España, fue encontrada cortada en pedazos cuando el presunto ⁠ladrón se disponía ‌a ​venderla por su bronce, dijo la policía el viernes.

Valorada ​en unos 30.000 euros (35.820 dólares), pero con un gran valor ‌sentimental para los vecinos y aficionados, ‌la estatua fue descubierta en ​un almacén de Santander. Había sido cortada por la mitad a la altura de la cintura. Aunque el torso y la cabeza permanecían intactos, los brazos estaban rotos en varios pedazos.

Un hombre de 22 años con antecedentes penales por robo de cobre fue detenido el jueves, dijo ⁠la policía, que añadió que podría haber más personas implicadas.

La policía centró su ​investigación en los centros de comercio de metales, ya que sospechaba que los ladrones planeaban vender el bronce para obtener dinero.

La estatua, de 100 kg, que representa a Ballesteros en su pose característica celebrando su victoria en el Abierto Británico de 1984 en St. ⁠Andrews, Escocia, fue arrancada de su base en el parque La ​Barquería a principios de este mes, antes de ser arrastrada por el césped y desmembrada para su transporte.

Creada en 2009 por el escultor Salvador ‍García Ceballos, fue instalada de forma permanente en Pedreña en 2017.

Ballesteros, que ganó cinco títulos importantes durante su carrera y se convirtió en el favorito de los aficionados por su capacidad para salir de apuros en el ​campo de golf, falleció en 2011 a los 54 años tras luchar contra el cáncer.

(1 dólar = 0,8375 euros) (Información de Emma Pinedo; edición de Charlie Devereux ‍y Toby Davis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)