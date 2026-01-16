La estonia Petrokina revalida su título europeo de patinaje artístico

A tres semanas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina (6-22 de febrero), la estonia Niina Petrokina revalidó su título europeo en el patinaje artístico, este viernes en Sheffield (Inglaterra).

El éxito de la patinadora de 21 años llegó tras un programa libre suntuoso, para acabar con un total de 216,14 puntos, su récord personal, lo que dispara sus expectativas antes de la cita olímpica.

Petrokina, con vestido marrón y turquesa, se inspiró en ese programa libre en el film "Dune", para demostrar que está recuperada tras perderse la primera parte de la temporada por una lesión en un tendón de Aquiles.

Terminó superando en 25 puntos a la belga Loena Hendrickx (191,26 puntos), plata.

El bronce fue para la italiana Lara Naki Gutmann (186,87 puntos).