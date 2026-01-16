La estrategia de Italia, "el Artico debe ser una prioridad para la UE y la OTAN"

La primera ministra Giorgia Meloni no mencionó explícitamente la creciente tensión entre Donald Trump y Groenlandia, pero en su mensaje durante la presentación de la estrategia italiana para el Ártico, lanzó un nuevo llamamiento a la distensión y a la gestión multilateral de crisis: "Italia está convencida de que el Ártico debe ser cada vez más una prioridad para la UE y la OTAN, y de que la Alianza Atlántica debe aprovechar la oportunidad para desarrollar una presencia coordinada en la región, capaz de prevenir tensiones y responder a la interferencia de otros actores. Queremos preservar el Ártico como una zona de paz: siempre hemos apoyado el respeto del derecho internacional", enfatizó la primera ministra.

Durante el evento celebrado en Villa Madama, el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, también destacó la importancia estratégica del "Gran Norte" para el sistema italiano, anunciando una misión empresarial "para estar a la vanguardia de las exportaciones en este escenario de defensa, energía y espacio".

Más tarde, desde Catania, anunció que había tenido una reunión muy positiva, franca y cordial con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para fortalecer las relaciones transatlánticas: "hemos abordado todos los temas más urgentes del panorama internacional, desde Venezuela hasta Irán, desde Gaza hasta Ucrania y Groenlandia. Nuestros países comparten una visión: nuestro objetivo es la unidad occidental para construir la paz".

El ministro de Defensa se pronunció en contra de cualquier sugerencia de despliegue de tropas: "quince soldados enviados a Groenlandia... ¿Para qué? ¿Un viaje? Quince italianos, quince franceses, quince alemanes: parece el comienzo de una broma.

Estoy a favor de la expansión, no de fragmentar un mundo ya fragmentado en naciones", reiteró Guido Crosetto, quien, sin embargo, alertó sobre el expansionismo ruso: "el país más cercano a este nuevo pedazo de mundo es Rusia y tiene la mayor presencia en el Ártico. Probablemente, el día que termine la guerra en Ucrania, una gran parte de los recursos militares rusos se trasladará a este sector".

Geopolítica, seguridad, defensa y más. Para el gobierno italiano, el Ártico ha tenido durante mucho tiempo una enorme importancia estratégica, también en términos de investigación científica y desarrollo económico. El extenso documento italiano, de 52 páginas, fruto de la colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y los Ministerios de Defensa e Investigación, describe la estrategia para fortalecer el compromiso de Italia en la región.

En el ámbito económico, la estrategia enfatiza que Italia reconoce "la importancia de incluir a los pueblos indígenas, promoviendo un desarrollo respetuoso con un medio ambiente delicado", consciente de que "el Ártico es una de las áreas de mayor interés para la aplicación tecnológica concreta de los principios del desarrollo sostenible".

En cuanto a la investigación científica, la ministra de Universidades, Anna Maria Bernini, aclara que la presencia de Italia en el Ártico "no es un nuevo comienzo". "La investigación italiana en la región se ve enormemente favorecida y pretendemos seguir fortaleciendo nuestra capacidad de innovación", apuntó.

