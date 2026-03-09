La estrategia ucraniana para neutralizar los drones iraníes

Ucrania anunció el envío de expertos militares a Oriente Medio para ayudar a países del Golfo a repeler ataques de drones iraníes, un ámbito que el ejército ucraniano conoce bien.

Casi a diario Ucrania es blanco de cientos de drones rusos de largo alcance de tipo Shahed, un arma de diseño iraní que Moscú copió y ahora produce masivamente bajo el nombre de Geran‑2.

Este es el modelo de drones que Irán lanza contra países del Golfo e Israel en respuesta a los bombardeos israeloestadounidenses.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este lunes que 11 países han pedido ayuda a Kiev para lidiar con los drones iraníes en plena guerra regional en Oriente Medio.

Este es un resumen de las tácticas empleadas por Kiev para hacer frente a estos drones, que irrumpen casi cada noche sobre su territorio.

- Drones interceptores -

Empresas ucranianas de defensa desarrollan drones interceptores.

Estos aparatos, baratos y de un solo uso, están diseñados para chocar contra los drones de largo alcance tipo Shahed y neutralizarlos. Son controlados en tiempo real por pilotos en tierra.

Volodimir Zelenski ordenó a las fábricas ucranianas producir hasta 1000 por día.

En febrero, estos aparatos permitieron derribar más del 70% de los drones rusos sobre Kiev y sus suburbios, aseguró la semana pasada el comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas.

El precio de un dron interceptor oscila entre 700 y 12.000 US$.

Incluso los modelos más caros representan una fracción del costo de un misil disparado por las baterías antiaéreas Patriot, cuyo precio se estima en más de 1 millón de US$.

"La guerra ha cambiado mucho. Al principio eran drones contra humanos, soldados y tanques. Ahora son sobre todo drones contra otros drones", dijo recientemente a AFP un subcomandante de una unidad antiaérea desplegada en el este de Ucrania.

- Ametralladoras y lanzamisiles portátiles -

El ejército ucraniano también dispone de medios antiaéreos más tradicionales, como ametralladoras pesadas montadas sobre trípodes o en la parte trasera de camionetas.

Periodistas de AFP han visto y oído en varias ocasiones a estas unidades en acción durante ataques nocturnos en Kiev.

Las tropas ucranianas también utilizan misiles tierra‑aire portátiles, disparados desde el hombro por soldados. Son armas concebidas inicialmente para derribar aeronaves que vuelan a baja altitud, como los helicópteros.

Estas armas portátiles se emplean de forma combinada con radares y sistemas que permiten detectar y seguir los objetivos.

- Cazas y helicópteros -

Ucrania presionó durante meses a sus aliados occidentales para que le suministren aviones de combate F‑16, de fabricación estadounidense. Recibió los primeros a mediados de 2024.

Pese a no disponer de muchos y a problemas de formación de los pilotos, estos aparatos modernos forman parte del arsenal aéreo que Ucrania utiliza para derribar drones de tipo Shahed.

El ejército ucraniano también utiliza aeronaves más antiguas de origen soviético para abatir drones rusos, incluidos helicópteros como los Mi‑24 y Mi‑8, así como viejos aviones Yak‑52.

- Interferencia electrónica -

Ucrania despliega diversos equipos electrónicos destinados a bloquear los sistemas de navegación que utilizan los drones Shahed.

Estos sistemas pueden desviar la trayectoria de los drones e incluso hacer que regresen a su punto de origen.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, sus tropas logran interceptar o derribar más del 80% de los drones rusos de largo alcance que penetran en su espacio aéreo.