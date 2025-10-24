La estrella de telerrealidad Kim Kardashian revela que sufre un aneurisma cerebral

(Reescribe añadiendo detalles; añade autoría)

Por Mihika Sharma y Mrinmay Dey

24 oct (Reuters) - Kim Kardashian, estrella de telerrealidad y empresaria estadounidense, reveló que tiene un aneurisma cerebral durante el estreno de la séptima temporada de "The Kardashians".

Un avance en el episodio del jueves, titulado "Como en los viejos tiempos", muestra a Kim Kardashian, de 45 años, sometiéndose a un escáner cerebral. "Hay como un pequeño aneurisma", se la oye decir, mientras en un monitor aparecen

Un aneurisma cerebral se produce cuando un punto débil de un vaso sanguíneo del cerebro sobresale bajo presión, como una ampolla. Aunque la mayoría de los aneurismas son pequeños y no suponen una amenaza inmediata, su rotura puede desencadenar una hemorragia cerebral, conocido como ictus hemorrágico. Su hermana, Kourtney Kardashian Barker, reacciona a la revelación con un breve "guau".

El clip luego corta a otro momento en el que Kim dice: "Esta semana ha sido la más difícil de mi vida." Los detalles sobre la enfermedad actual de Kardashian siguen sin estar claros, entre ellos si está experimentando algún síntoma. El agente de Kim Kardashian, su representante de relaciones públicas y su abogado no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios. Kim Kardashian, de la que se dice que es multimillonaria, obtiene su riqueza de múltiples empresas, incluidas su carrera televisiva, sus redes sociales y el desarrollo de una rentable línea de cosméticos y prendas moldeadoras. Kim, que saltó a la fama gracias a la serie de telerrealidad "Keeping Up with the Kardashians", solicitó el divorcio del rapero Kanye West en 2021 tras casi siete años de matrimonio. Tuvieron cuatro hijos.

La última temporada de "The Kardashians" en Hulu, propiedad de Disney, continúa su acercamiento a la vida personal y profesional de Kris Jenner y sus hijas: Kim, Kourtney, Khloe, Kendall y Kylie.

El programa ofrece a los espectadores una mezcla de drama, emocionantes revelaciones y el acceso entre bastidores a sus expansivos imperios empresariales.

(Información de Mihika Sharma y Mrinmay Dey en Bengaluru; edición de Thomas Derpinghaus y Philippa Fletcher; edición en español de María Bayarri Cárdenas)