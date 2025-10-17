La estrella del Chelsea, Cole Palmer, estará de baja otras seis semanas debido a su lesión en la ingle, anunció este viernes el entrenador del campeón mundial, Enzo Maresca.

El delantero de 23 años no ha jugado desde la derrota del Chelsea contra el Manchester United el 20 de septiembre.

Abandonó el campo durante la primera mitad y Maresca anunció que lo mantendría en reposo hasta el parón internacional de octubre, que acaba de concluir.

"Me equivoqué. Desafortunadamente, es probable que esté fuera otras seis semanas", declaró Maresca, descartando a priori una intervención quirúrgica.

"Estamos intentando proteger a Cole tanto como sea posible y lo más importante es que esté completamente recuperado cuando regrese", añadió el entrenador italiano.

El Chelsea, actualmente séptimo en la Premier League, se enfrentará este sábado al Nottingham Forest (17º) como visitante.

