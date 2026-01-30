La estrella del esquí Lindsey Vonn sufre fuerte caída a una semana de los JJOO

La estadounidense Lindsey Vonn sufrió una fuerte caída este viernes durante el descenso de Crans Montana (Suiza), última etapa de la Copa del Mundo de esquí alpino, a una semana de la apertura de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

Vonn perdió el equilibrio al inicio de su recorrido y terminó contra las redes protectoras. Pudo bajar del lugar sobre sus esquíes, pero haciendo gestos de dolor y deteniéndose en varias ocasiones para llevarse la mano a la rodilla izquierda

A su llegada a la meta, Vonn estaba muy seria pero ello no evitó que saludara a los aficionados que la aclamaban. Después, negó varias veces con la cabeza, visiblemente muy frustrada

Esta caída llega en un momento muy inoportuno para ella, que volvió a la competición hace un año después de haberse retirado y que sueña, a sus 41 años, con conquistar el oro olímpico en Cortina d'Ampezzo, dieciséis años después de su título en el descenso de los Juegos de Vancouver 2010

Motivada por la perspectiva de los Juegos en esa estación italiana que tan importante es para su carrera y liberada desde que cuenta con una prótesis de titanio en su rodilla derecha, Vonn había recuperado en esta temporada un gran nivel, con siete podios en ocho carreras de la Copa del Mundo, incluyendo dos victorias, en los descensos de St Moritz (Suiza) y Zauchensee (Austria)

La de Vonn no fue la única caída y por ese motivo los organizadores decidieron la cancelación del descenso por las condiciones complicadas y la falta de referencias tras las importantes nevadas de las últimas 48 horas

"Los jueces y los organizadores han decidido detener la carrera", indicaron los responsables de la prueba, después de que tres de las seis esquiadoras que habían salido para su descenso terminaran contra las redes

Antes de Vonn, la austríaca Nina Ortlieb se había caído en el mismo lugar, sin gravedad

La noruega Marte Monsen sí tuvo una caída más violenta, justo antes de la línea de meta, y llegó incluso a perder su casco en el impacto