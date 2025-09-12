La etíope Welteji, subcampeona mundial de 1500 m, suspendida por dopaje

La etíope Diribe Welteji, subcampeona mundial de 1500 m, fue suspendida provisionalmente a petición de la unidad antidopaje de World Athletics y, por lo tanto, no participará en el Mundial de Tokio que empieza el sábado, anunció este viernes el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La jurisdicción deportiva "aceptó una solicitud de medidas provisionales" de la federación internacional, "en relación con una presunta violación de las normas antidopaje" por la que la atleta había sido exonerada a finales de agosto por el organismo antidopaje etíope, según un comunicado.

"Welteji ha sido declarada inelegible para participar en los Campeonatos del Mundo de Atletismo de Tokio 2025", cuyas series de 1500 m femeninos comienzan el sábado, añadió el TAS.

Plata en el Mundial de Budapest 2023, Diribe Welteji fue acusada el pasado 21 de mayo por la agencia antidopaje etíope de "negarse a proporcionar una muestra durante un control antidopaje fuera de competición sin justificación", según el tribunal con sede en Lausana.

Pero tras una audiencia celebrada el 12 de agosto, la misma agencia había concluido que la atleta no había violado las normativas antidopaje, señala el TAS, sin precisar los motivos alegados.

Al recibir este caso el 1 de septiembre, la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) había decidido apelar esta decisión ante el TAS, solicitando una suspensión provisional efectiva desde los Mundiales de Tokio, hasta que el caso sea juzgado.

En cuanto al fondo del caso, "las partes están intercambiando documentos escritos y, con su acuerdo, se programará una audiencia", añadió la máxima jurisdicción del mundo deportivo.

Cuarta en los Juegos de París 2024, Welteji no ha competido desde julio en la reunión Prefontaine Classic (Eugene, Estados Unidos), donde logró su récord personal con 3 min 51 s 44, y fue segunda por detrás de la keniana Faith Kipyegon, que batió el récord mundial.

