"La eucaristía fue interrumpida por las balas", relata sacerdote de pueblo atacado en Colombia

EL CARMELO, Colombia (AP) — Decenas de feligreses asistían a la eucaristía en El Carmelo, un poblado del suroeste de Colombia, cuando interrumpieron sus rezos al oír los disparos que provenían de la calle: presuntos miembros de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia atacaban a la fuerza pública.

“La mañana transcurría muy tranquila cuando fue interrumpida por las balas. Ya estábamos en la celebración de la santa eucaristía dominical de las 8 de la mañana, había bastantes feligreses”, relató el lunes a The Associated Press el párroco Diego Tejada desde El Carmelo, ubicado en el convulso departamento del Cauca.

“La gente empieza a correr, yo los invito a mantener la calma, a pasar a la casa cural a refugiarnos, cuando en eso hay una explosión”, agregó Tejada de pie frente a un vehículo calcinado.

El ataque, que duró varias horas y combinó disparos con explosivos, tuvo como blanco la estación de policía del poblado, pero también afectó casas, vehículos, el parque, la iglesia y la casa parroquial. Las autoridades reportaron un policía muerto y al menos cuatro más heridos.

“Nos tienen rodeados, comandante, por favor que llegue el helicóptero, están pegando los disparos en la pared”, dijo uno de los policías que resistían el hostigamiento, según audios publicados por el medio local El Colombiano.

Tras el ataque el ejército informó el domingo del ingreso de tropas a El Carmelo con el objetivo de restablecer el orden después de las “acciones terroristas”.

El ejército responsabilizó a la estructura “Jaime Martínez”, una facción disidente que no se acogió a los acuerdos de paz firmados entre el Estado y las extintas FARC en 2016.

“Nuestra fuerza pública y agencias de inteligencia arreciaron la búsqueda de los responsables. Este crimen no quedará impune”, aseguró el lunes en la red social X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El actual gobierno de Gustavo Petro, el primer izquierdista en la presidencia del país, trató infructuosamente de establecer un nuevo diálogo con esa estructura dentro de su política de paz total con la que mantiene mesas de conversaciones paralelas con varios grupos ilegales que se disputan las economías ilícitas en el país.