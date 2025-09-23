La Eurocámara apoya cambios legislativos para destinar al plan de rearme más fondos de programas europeos

BRUSELAS, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento Europeo ha aprobado este martes una serie de cambios legislativos para permitir que fondos de programas europeos se destinen al plan de rearme, promoviendo inversiones en defensa y seguridad. Con 63 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, la comisión de Industria, Investigación y Energía ha apoyado los cambios que permitirán dedicar más fondos para inversiones relacionadas con defensa en programas como el programa de ciencia Horizon, Europa Digital, el Fondo Europeo de la Defensa, la plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa o el programa de Conectividad.

En el caso de Horizon, el programa común de investigación europeo, la Eurocámara da visto bueno a permitir aplicaciones civiles con posible uso militar, mientras que en el caso del Fondo Europeo de la Defensa se podrán realizar proyectos financiados al 100% por fondos europeos. En el caso de las Tecnologías Estratégicas, los eurodiputados amplían la definición de tecnologías de Defensa para incluir apoyo a infraestructuras críticas, respuesta ante desastres naturales e integridad en procesos electorales.

Ahora esta decisión se notificará al pleno del Parlamento Europeo antes de que arranquen las negociaciones con el Consejo para su acuerdo final y posterior adopción.