La Eurocámara condena la "catástrofe humanitaria" en Gaza pero evita tildarla de "genocidio"

BRUSELAS, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El pleno del Parlamento Europeo ha adoptado este jueves una resolución en la que condena la "catástrofe humanitaria" en la Franja de Gaza, aunque ha evitado tildarla de "genocidio", como reclamaban los eurodiputados de las bancadas progresistas del hemiciclo. La resolución responsabiliza directamente a Israel de "bloquear" la entrega de ayuda humanitaria y respalda la propuesta de la Comisión Europea de suspender parcialmente el acuerdo de asociación comercial con Israel, que también requiere del apoyo de los Veintisiete.

Aunque no define la situación como un "genocidio" y, de hecho, no han salido adelante enmiendas que pedían expresamente que se denunciara como tal, la resolución sí recoge que la ONU reconoce que la ofensiva israelí en Gaza "es consistente con las características de un genocidio".

El texto final, aprobado por 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones, ha salido adelante con el apoyo de PP y PSOE, de los liberales (PNV) y de una mayoría de los verdes y de la izquierda y pese al 'no' de Vox y de Podemos y la abstención de Sumar, Compromís, BNG y Bildu.

La Eurocámara ha exigido también un "alto el fuego inmediato", la entrega de ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes israelíes retenidos por Hamás y ha defendido la solución de dos Estados para garantizar una paz duradera en la región.

Por otro lado, los eurodiputados han instado a la Comisión Europea y a los Estados miembro a suspender el pilar comercial del acuerdo de asociación entre la UE e Israel y a bloquear todas las transferencias de armas a Israel.

De igual modo, han apoyado plenamente las sanciones europeas contra los colonos y activistas israelíes violentos en Cisjordania y Jerusalén Oriental ocupados y han pedido penalizar también a los ministros israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir.

Asimismo, el pleno ha solicitado que se restablezca en su totalidad el mandato y la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y ha expresado su firme apoyo al Tribunal Penal Internacional (TPI) y sus órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por supuestos crímenes de guerra.

Los eurodiputados han condenado también "los bárbaros crímenes perpetrados por Hamás contra Israel" y han pedido sanciones concretas contra la organización terrorista. Al mismo tiempo, insisten en su compromiso con la seguridad de Israel y su "derecho intransferible de invocar la legítima defensa" respetando plenamente el Derecho internacional, ya que Israel sigue siendo un socio estratégico de la UE en la lucha contra el terrorismo regional.

No obstante, la resolución hace hincapié en que el derecho de Israel a defenderse no puede justificar una acción militar indiscriminada en Gaza y expresa preocupación por las continuas operaciones militares en la Franja, que han provocado un "sufrimiento insoportable" para la población civil, al tiempo que denuncia el uso por parte de Hamás de la población como escudo humano.