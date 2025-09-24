La Eurocámara pide a Bruselas investigar la discriminación de prejubilados con más de 40 años cotizados

BRUSELAS, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha solicitado este miércoles a la Comisión Europea que investigue el funcionamiento del sistema de pensiones en España y, en concreto, la discriminación a los prejubilados con más de 40 años de cotización.

Así lo han concluido los eurodiputados de esta comisión tras decidir mantener abierta la petición de un ciudadano español que ha denunciado la discriminación que sufren algunos trabajadores españoles si deciden jubilarse antes de la edad fijada.

Según este ciudadano, la mayoría de estos trabajadores comenzaron a trabajar a edades muy tempranas y, a pesar de haber cotizado durante un período superior al requerido para recibir una pensión completa, están sujetos a sanciones que considera "injustificadas".

Al respecto, la Comisión Europea ha señalado que los sistemas de jubilación "deberían que ajustar la trayectoria de llegada a la jubilación en función de diferentes perfiles profesionales para que esto no dé pie a un trato desigual" y ha ofrecido su asistencia a los Estados miembro para diseñar regímenes de pensiones que permitan una viabilidad del sistema y sean justos.

No obstante, el Ejecutivo comunitario ha recalcado que no considera que el sistema de pensiones español haya vulnerado la legislación europea y considera que las reclamaciones del peticionario son competencia nacional.

En cualquier caso, la Comisión Europea ha advertido de que "seguirá vigilante para ver que el trato a los pensionistas siga cumpliendo con las recomendaciones y legislación de la Unión Europea" y ha animado a "mantener un diálogo constructivo", razón por la que la Eurocámara ha decidido mantener la petición abierta para exigir al Gobierno respuestas y soluciones.