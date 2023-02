La Eurocámara pide a Bruselas que garantice el suministro de fertilizantes y reduzca sus precios

El pleno del Parlamento Europeo ha instado este jueves a la Comisión Europea a garantizar el suministro de fertilizantes, tomar medidas para reducir los precios y aumentar la autonomía estratégica de la Unión Europea (UE) para reducir su dependencia del abono procedente de Rusia.

En una resolución aprobada a mano alzada, los eurodiputados han recordado que el gas ruso, utilizado en la producción de fertilizantes, contribuye a financiar la guerra en Ucrania y han reclamado, por tanto, que se asignen recursos suficientes lo antes posible para acabar con la dependencia de este gas.

No obstante, han reconocido que ser autosuficiente en fertilizantes minerales no es realista a medio plazo y que las materias primas utilizadas para producir fertilizantes a menudo provienen de regímenes autocráticos, por lo que han advertido de que la UE no debe no sustituir una dependencia por otra, sino aumentar su autonomía estratégica en fertilizantes.

Como medida a corto plazo para aumentar la disponibilidad de fertilizantes para los agricultores y estabilizar los precios, el Parlamento ha propuesto utilizar parte del presupuesto agrícola 2023 para brindar asistencia inmediata a los agricultores y extender la suspensión temporal de los derechos de importación a todos los fertilizantes minerales, excepto los que lleguen de Rusia y Bielorrusia.

Asimismo, ha solicitado a la Comisión que estudie un mecanismo de compra conjunta de fertilizantes a nivel de la UE y cómo reducir los cuellos de botella en el mercado de fertilizantes, mientras que, a largo plazo, recomienda acelerar el proceso de descarbonización y utilizar nutrientes reciclados y libres de fósiles para producir abonos.

Europa Press