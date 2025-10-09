La Eurocámara pide más firmeza a la UE contra el "apartheid de género" de los talibán en Afganistán

BRUSELAS, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento Europeo ha reclamado este jueves una respuesta más firme de la Unión Europea al "apartheid de género" impuesto por el régimen talibán en Afganistán, insistiendo en más sanciones contra Kabul y en que no se retomen las relaciones diplomáticas.

En una resolución adoptada con 504 votos a favor, la Eurocámara condena las restricciones contra el acceso de las mujeres a la educación, sanidad y trabajo humanitario y denuncia que estas políticas discriminatorias son un "apartheid de género" que la UE tiene que denunciar como "crimen de lesa humanidad".

Igualmente, señala la violencia sistemática contra las mujeres, incluyendo violencia sexual y matrimonio infantil forzoso.

Así, los eurodiputados piden mano dura a la UE para que adopte sanciones, prohibiciones de viaje y congele activos contra los líderes talibán responsables de violaciones de Derechos Humanos, al tiempo que insiste en que el bloque europeo mantenga congelados los contactos diplomáticos con el régimen.

APOYO DE URGENCIA ANTE EL TERREMOTO EN KUNAR

En todo caso, sobre la situación humanitaria en el país tras el terremoto en Kunar, el Parlamento Europeo pide intensificar la respuesta humanitaria para llegar a la población más desfavorecida.

La Eurocámara insta a la Comisión Europea a reforzar el apoyo de forma urgente a la vista del recorte de la ayuda internacional a Kabul tras la toma de los talibán.