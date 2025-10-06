La Eurocámara rechaza debatir el asalto de Israel a la flotilla humanitaria para Gaza

BRUSELAS, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento Europeo ha rechazado este lunes un debate sobre el asalto de Israel a las embarcaciones de activistas de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales, pese a que cuatro eurodiputados fueron parte de la iniciativa humanitaria.

Con 234 votos en contra, por 196 a favor, la derecha ha tumbado la iniciativa del grupo de los Verdes y la Izquierda para mantener un debate parlamentario sobre la intervención de Israel de la flotilla a escasas millas náuticas de la costa gazatí. Los activistas fueron detenidos y deportados, tras los cual se han producido denuncias sobre malos tratos por parte de las autoridades hebreas.

La eurodiputada verde italiana, Benedetta Scuderi, detenida por Israel por ser miembro de la Global Sumud Flotilla, ha movido en nombre de su grupo la propuesta de debatir sobre esta situación tras alertar de la "grave violación del derecho internacional y marítimo" sufrida por los activistas.

"Fuimos llevados a la fuerza a (la prisión de) Asdod, detenidos ilegalmente, registrados y privados de nuestros derechos fundamentales. Los participantes fueron trasladados a una prisión de alta seguridad, privados de agua, comida, sueño y medicación, y en algunos casos agredidos físicamente", ha relatado en el inicio del pleno en Estrasburgo.

Por todo ello, ha defendido iniciativas para llevar ayuda humanitaria ante el "genocidio" que, a su juicio, se vive en Gaza. "No podíamos quedarnos de brazos cruzados mientras veíamos en directo el genocidio en Gaza y las violaciones de Israel", ha dicho, en una intervención que ha levantado los aplausos de la bancada de izquierdas.

Scuderi ha afirmado que el trato a los activistas es "solo un atisbo" de lo que sufren a diario los palestinos, mientras la UE discute sin llegar a tomar decisiones sobre imponer sanciones a Israel.

En frente, Charlie Weimers, de la extrema derecha sueca, Demócratas de Suecia, ha abanderado el 'no' a la propuesta de debate, tachando a la flotilla de "barco a la deriva de Greta", en referencia a la joven activista Greta Thunberg, y ridiculizando la iniciativa al señalar que a bordo de los buques "había más palos selfies que ayuda humanitaria".