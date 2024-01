Se trata de una sustancia neonicotinoide que puede resultar perjudicial para la fertilidad

BRUSELAS, 17 Ene. 2024 (Europa Press) -

El pleno del Parlamento Europeo ha tumbado este miércoles la propuesta de la Comisión Europea de aumentar los límites máximos de residuos del tiacloprid, un ingrediente activo de los insecticidas que se utilizan principalmente en el algodón, frutas de pepita como las fresas, hortalizas y patatas cuyo uso está prohibido el la UE desde 2020, y que habría permitido la importación de alimentos producidos con esta sustancia desde terceros países.

La aprobación del uso del tiacloprid en la UE expiró el 3 de febrero de 2020 y no se renovó porque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) identificó preocupaciones relacionadas con la contaminación de las aguas subterráneas y la toxicidad para la reproducción, ya que es probable que el tiacloprid dañe la fertilidad y al feto. Además, no se concluyó la evaluación de los riesgos para las abejas y las plantas terrestres no objetivo.

Un total de 386 eurodiputados ha votado a favor de rechazar la decisión de la Comisión de mantener los niveles máximos de residuos del insecticida de tipo neonicotinoide tiacloprid por encima del límite de determinación para su uso en más de 30 productos con fines de importación.

Otros 186 eurodiputados votaron en contra y 52 se abstuvieron, pero para que se aprobara la objeción se necesitaba una mayoría absoluta de al menos 353 votos que se ha alcanzado en la votación de este miércoles.

La objeción de la Eurocámara señala que los límites máximos de residuos propuestos para los alimentos en cuya producción se utiliza el tiacloprid van desde el doble del límite de determinación hasta mil veces el límite de determinación (para su uso en tés), por lo que pide que se considere como una sustancia que entraña riesgos para la salud.

La Comisión debe ahora retirar su propuesta y los eurodiputados le han pedido que presente un nuevo proyecto que reduzca todos los niveles máximos de residuos de tiacloprid al límite de determinación para todos los usos y con tolerancia cero para las importaciones.